عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير الشباب والرياضة يفتتح معرض "دكان الفرحة" بجامعة الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اليوم معرض "دكان الفرحة" للملابس الجاهزة للمستحقين بجامعة الفيوم.

 

 

 

 ينظم المعرض صندوق تحيا مصر، على مدار يومين،  بجامعة  الفيوم، لتوفير الملابس الجديدة لطلاب الجامعة ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية.

 

وانطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول للمعرض وذلك بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضةو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم وبمشاركة عدد من قيادات المحافظة وهيئة التدريس بالجامعة.

 

والمعرض يضم الالاف من الملابس والأحذية والإكسسوارات، ليستفيد منها 3 آلاف طالب وطالبة بجامعة الفيوم، حيث يتيح المعرض لكل مستفيد فرصة اختيار 3 قطع متنوعة بحرية تامة وبدون مقابل.

 

 

بالتعاون مع المجتمع المدني|جامعة الفيوم: كلية الخدمة الاجتماعية تنظم معرض «أهلًا رمضان».. صور

 

.

 

جامعة الفيوم تنظم الملتقى الاستثماري الأول لطلابها

 

الفيوم اخبار الفيوم جامعة الفيوم معرض دكان الفرحة وزير الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

موسيماني يخلف فيريرا في الزمالك.. تفاصيل تكشف الحقيقة

هالاند بالخمسة.. خالد الغندور يثير الجدل بصورة جديدة| ماذا يقصد؟

أمطار وسيول وتساقط للثلوج.. تحذير شديد اللهجة من السعودية بشأن طقس اليوم

بقرار من الفيفا.. الزمالك يرافق الأهلي في كأس العالم 2025 في حالتين

البنتاجون يجتمع مع 50 دولة.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

التضخم يهدد أمريكا.. والدولة تتخذ إجراءات آمنة تعمل على جذب العملة الصعبة

حاول تهريب ساعات رولكس بمطار القاهرة.. تعرف على عقوبته في قانون الجمارك

حادثة مأساوية.. السيول تجرف 4 أطفال أمام عيني والدهم في السعودية| شاهد

5 ساعات فقط.. السعودية تعلن مواعيد العمل في شهر رمضان|تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-3-2023

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوة الحسومات تبلغ ذروتها| تفاصيل انقلاب الطقس.. وهذه المحافظات تعلن الطوارئ

شائعة في منتجات التنظيف.. تحذير من مادة كيميائية تسبب مرضا خطيرا بهذه الدولة

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ