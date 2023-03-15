وزير الشباب والرياضة يفتتح معرض "دكان الفرحة" بجامعة الفيوم

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اليوم معرض "دكان الفرحة" للملابس الجاهزة للمستحقين بجامعة الفيوم.

ينظم المعرض صندوق تحيا مصر، على مدار يومين، بجامعة الفيوم، لتوفير الملابس الجديدة لطلاب الجامعة ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول للمعرض وذلك بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضةو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم وبمشاركة عدد من قيادات المحافظة وهيئة التدريس بالجامعة.

والمعرض يضم الالاف من الملابس والأحذية والإكسسوارات، ليستفيد منها 3 آلاف طالب وطالبة بجامعة الفيوم، حيث يتيح المعرض لكل مستفيد فرصة اختيار 3 قطع متنوعة بحرية تامة وبدون مقابل.

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