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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| للمرة الثانية.. ميتا تعتزم تسريح 10 آلاف موظف.. وميزة جبارة في واتساب ستغير استخدامك للأبد

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لحماية بياناتك عند فقدان هاتفك.. إزاي تعمل نسخة احتياطية في حساب جوجل؟

 

يعد فقدان الهواتف الذكية تجربة مؤلمة للغاية حيث مع فقدها يفقد المستخدم جميع البيانات الخاصة به الأمر الذي يشكل مشكلة كبيرة، ولكن يمكن تلافي التعرض لهذا الموقف من خلال أخذ الاحتياطات الصحيحة، وذلك من خلال Google Drive.

 

باحثون: اختراق 721.5 مليون كلمة مرور العام الماضي و72% لا يزالون يستخدمونها


اكتشف باحثون في مجال الأمن الإلكتروني أنه تم اختراق وتسريب 721.5 مليون من كلمات المرور وبيانات الاعتماد المكشوفة عبر الإنترنت في العام الماضي 2022، حيث تم حصاد العديد من بيانات الاعتماد هذه من تطبيقات أعمال تابعة لجهات خارجية معرضة لبرامج ضارة.

 

ميزة جبارة في واتساب.. ستغير استخدامك للأبد |تفاصيل


أفادت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp كشف أنه يستعد لإطلاق ميزة جديدة ستغير تجربة المستخدمين للأبد حيث يعمل التطبيق على إمكانية تعديل على الرسائل بعد إرسالها.

 

للمرة الثانية .. ميتا تعتزم تسريح 10 آلاف موظف


قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ميتا، إن الشركة ستبدأ في تسريح 10 آلاف موظف، وستقوم بإلغاء حوالي 5 آلاف فرصة عمل، وذلك كجزء من خطة أكبر لتسوية هيكل إدارة الشركة.

 

من أجل “عام الكفاءة”..ميتا تتخلى عن خطط NFT وتستبدلها بالتركيز على Reels


قررت شركة ميتا تخليها عن خطط الاستثمار في تقنية التشفير NFT على منصاتها فيسبوك وإنستجرام، بعدما كانت الشركة تنوي أيضا إدخالها لمشروع ميتافيرس، حيث انتشرت التقنية بشكل كبير استطاعت من خلاله جذب عدد كبير من الأشخاص.  

 

سعر جوال Samsung Galaxy Z Flip4 في المملكة العربية السعودية


يصنف جوال Samsung Galaxy Z Flip4 كواحد من أجمل إصدارات شركة  سامسونج الكورية الجنوبية على الإطلاق بفضل الشاشة القابلة للطي، مع تصميمه الأنيق.

 

سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold4 في الإمارات


نجح بالتأكيد جوال Samsung Galaxy Z Fold4 الرائد والأقوي من الصانع الكوري سامسونج فى تقديم أفضل عتاد قد تتمناه فى قبضة يدك، فهو بمثابة مكتب محمول في جيبك.

 

سعر جوالات Samsung Galaxy S23 في الإمارات


يعد جوال Samsung Galaxy S23 5G من سامسونج واحداً من أفضل الخيارات المتاحة بالسوق عند البحث عن جوال رائد بسعر قليل مقارنة بباقي إصدارات سلسلته.

 

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