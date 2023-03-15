أخبار التكنولوجيا| للمرة الثانية.. ميتا تعتزم تسريح 10 آلاف موظف.. وميزة جبارة في واتساب ستغير استخدامك للأبد

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يعد فقدان الهواتف الذكية تجربة مؤلمة للغاية حيث مع فقدها يفقد المستخدم جميع البيانات الخاصة به الأمر الذي يشكل مشكلة كبيرة، ولكن يمكن تلافي التعرض لهذا الموقف من خلال أخذ الاحتياطات الصحيحة، وذلك من خلال Google Drive.



اكتشف باحثون في مجال الأمن الإلكتروني أنه تم اختراق وتسريب 721.5 مليون من كلمات المرور وبيانات الاعتماد المكشوفة عبر الإنترنت في العام الماضي 2022، حيث تم حصاد العديد من بيانات الاعتماد هذه من تطبيقات أعمال تابعة لجهات خارجية معرضة لبرامج ضارة.



أفادت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp كشف أنه يستعد لإطلاق ميزة جديدة ستغير تجربة المستخدمين للأبد حيث يعمل التطبيق على إمكانية تعديل على الرسائل بعد إرسالها.



قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ميتا، إن الشركة ستبدأ في تسريح 10 آلاف موظف، وستقوم بإلغاء حوالي 5 آلاف فرصة عمل، وذلك كجزء من خطة أكبر لتسوية هيكل إدارة الشركة.



قررت شركة ميتا تخليها عن خطط الاستثمار في تقنية التشفير NFT على منصاتها فيسبوك وإنستجرام، بعدما كانت الشركة تنوي أيضا إدخالها لمشروع ميتافيرس، حيث انتشرت التقنية بشكل كبير استطاعت من خلاله جذب عدد كبير من الأشخاص.



يصنف جوال Samsung Galaxy Z Flip4 كواحد من أجمل إصدارات شركة سامسونج الكورية الجنوبية على الإطلاق بفضل الشاشة القابلة للطي، مع تصميمه الأنيق.



نجح بالتأكيد جوال Samsung Galaxy Z Fold4 الرائد والأقوي من الصانع الكوري سامسونج فى تقديم أفضل عتاد قد تتمناه فى قبضة يدك، فهو بمثابة مكتب محمول في جيبك.



يعد جوال Samsung Galaxy S23 5G من سامسونج واحداً من أفضل الخيارات المتاحة بالسوق عند البحث عن جوال رائد بسعر قليل مقارنة بباقي إصدارات سلسلته.