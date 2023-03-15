باحثون: اختراق 721.5 مليون كلمة مرور العام الماضي و72٪ لا يزالون يستخدمونها

اكتشف باحثون في مجال الأمن الإلكتروني أنه تم اختراق وتسريب 721.5 مليون من كلمات المرور وبيانات الاعتماد المكشوفة عبر الإنترنت في العام الماضي 2022، حيث تم حصاد العديد من بيانات الاعتماد هذه من تطبيقات أعمال تابعة لجهات خارجية معرضة لبرامج ضارة.

وفقًا لبحث صادر من SpyCloud فإن الباحثين وجدوا أيضًا أن 72٪ من المستخدمين الذين تم الكشف عن بيانات اعتمادهم في اختراقات العام الماضي تبين أنهم ما زالوا يستخدمون كلمات مرور تم اختراقها بالفعل.

وقال تريفور هيليجوس، مدير الأبحاث الأمنية في SpyCloud : "يمكن لمقرصني الإنترنت استخدام بيانات الاعتماد المكشوفة للحصول على وصول غير شرعي إلى شبكات المؤسسات تحت ستار حسابات الموظفين والمستهلكين، مما يفتح الباب لمزيد من الهجمات الإلكترونية مثل توزيع برامج الفدية والبرامج الضارة ، وسرقة البيانات الإضافية ، وإنشاء الهوية الاصطناعية" .

ونصح هيليجوس أنه في ظل مثل هذا الحجم الكبير من بيانات اعتماد تسجيل الدخول المكشوفة المتاحة عبر الإنترنت ، من المهم تذكير الموظفين بتحديد كلمات مرور قوية ، وتغييرها بشكل دوري ، واستخدام تطبيقات إدارة كلمة المرور للمساعدة في تجنب إعادة استخدام بيانات الاعتماد عبر حسابات وخدمات متعددة عبر الإنترنت.

وعادة ما يقوم مقرصنو الإنترنت بشكل روتيني بتسريب بيانات اعتماد تسجيل دخول المستخدمين على "الدارك ويب" ، حيث يمكن شراؤها من قبل الهاكرز والمحتالين لارتكاب المزيد من الجرائم.