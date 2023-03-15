عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة جبارة في واتساب.. ستغير استخدامك للأبد |تفاصيل

تطبيق الدردشة واتساب
تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp

أفادت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp كشف أنه يستعد لإطلاق ميزة جديدة ستغير تجربة المستخدمين للأبد حيث يعمل التطبيق على إمكانية تعديل على الرسائل بعد إرسالها. 

 

وبحسب تقرير من موقع GizChina فإن ميزة التعديل على الرسائل من واتساب كانت حلما لبعض المستخدمين وكابوس لآخرين، في حين أنها ستمنح الأشخاص القدرة على إجراء تصحيحات للأخطاء الإملائية أو الأخطاء النحوية، وقد يتم استخدامها أيضًا لتغيير معنى الرسالة ، مما يؤدي إلى سوء فهم أو خلافات محتملة. 

 

 تعد ميزة التعديل على الرسائل إضافة طال انتظارها إلى واتساب حيث ستجعل الاتصال أكثر ملاءمة لمستخدميها، على الرغم من وجود مخاوف بشأن احتمال إساءة الاستخدام ، فقد اتخذ واتساب خطوات لمعالجة هذه المخاوف من خلال تعيين فترة سماح قصيرة نسبيًا للتعديل على الرسائل.

 

ويعمل واتساب على ميزة التعديل على الرسائل منذ فترة وقد أتيحت الفرصة للكثيرين لاختبارها، حيث ستحتاج إلى الضغط مطولاً على الرسالة حتى تحدديها، ثم اختيار خيار التعديل من قائمة السياق. 

 

وبمجرد تحديد خيار التحرير ، سترى معاينة لرسالتك ، مع مربع كتابة أسفلها مباشرة، ويمكنك بعد ذلك إجراء أي تغييرات تريدها على الرسالة، وسيتم إرسال ما تكتبه أدناه كتحرير للرسالة ، ليحل محل النص السابق، كما يمكنك تحرير رسالة عدة مرات كما تريد، وطالما أنها ضمن فترة السماح للتحرير ، وهي حاليًا 15 دقيقة. 

 

وعندما تقوم بالتعديل على رسالة من الرسائل ، سيقوم واتساب بتمييزها بالنص "تم التعديل"، على الرغم من أنه سيتم الاحتفاظ بوقت الإرسال الأصلي ولن يتغير مع لحظة تعديله، ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه لا يوجد سجل تعديل ، لذلك لا يمكن لأحد رؤية الرسالة السابقة إذا لم يرها في ذلك الوقت. الشيء الوحيد الذي ستراه هو أنه تم تعديله.

 

أحد المخاوف التي قد تكون لدى بعض المستخدمين هو احتمال إساءة استخدام ميزة تحرير الرسائل،  في حين أنها أداة مفيدة ، هناك دائمًا احتمال استخدامها للتلاعب بالمحادثات أو خداع الآخرين،  ولمعالجة هذا القلق ، حدد واتساب فترة سماح قصيرة نسبيًا لتحرير الرسائل، ومن الممكن أن يقوم واتساب بتعديل هذا الإطار الزمني في المستقبل. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

خالد الغندور ينشر قرار فيفا ضد الاهلي بسبب كأس العالم للأندية.. شاهد

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

ترشيحاتنا

روسيا تطلق قنابل الفوسفور الأبيض المحظورة في شرق أوكرانيا .. تفاصيل

هدية من الحكومة لسكان القاهرة.. مفاجأة في سعر الدواجن بمعارض «أهلاً رمضان»

كواليس عرض محمد أبوجبل على الأهلي

ميزة جبارة في واتساب.. ستغير استخدامك للأبد |تفاصيل

مع خفض تصنيف النظام المصرفي.. موديز تحذر من صفعات جديدة لبنوك أمريكا

حكيم: العمارة ولعت بينا أثناء تحضير أغنية نار .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

الكنافة الغرقانة والشرقانة .. هتبقى ترند رمضان السنة دى

بطل صعيدي من ذوي الهمم يحقق ميدالية فضية في بطولة عالمية|خاص

ضرب الرئيس الأمريكي بالحذاء.. أول تعليق من منتظر الزيدي بعد 15 عاما

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ