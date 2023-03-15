ميزة جبارة في واتساب.. ستغير استخدامك للأبد |تفاصيل

أفادت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp كشف أنه يستعد لإطلاق ميزة جديدة ستغير تجربة المستخدمين للأبد حيث يعمل التطبيق على إمكانية تعديل على الرسائل بعد إرسالها.

وبحسب تقرير من موقع GizChina فإن ميزة التعديل على الرسائل من واتساب كانت حلما لبعض المستخدمين وكابوس لآخرين، في حين أنها ستمنح الأشخاص القدرة على إجراء تصحيحات للأخطاء الإملائية أو الأخطاء النحوية، وقد يتم استخدامها أيضًا لتغيير معنى الرسالة ، مما يؤدي إلى سوء فهم أو خلافات محتملة.

تعد ميزة التعديل على الرسائل إضافة طال انتظارها إلى واتساب حيث ستجعل الاتصال أكثر ملاءمة لمستخدميها، على الرغم من وجود مخاوف بشأن احتمال إساءة الاستخدام ، فقد اتخذ واتساب خطوات لمعالجة هذه المخاوف من خلال تعيين فترة سماح قصيرة نسبيًا للتعديل على الرسائل.

ويعمل واتساب على ميزة التعديل على الرسائل منذ فترة وقد أتيحت الفرصة للكثيرين لاختبارها، حيث ستحتاج إلى الضغط مطولاً على الرسالة حتى تحدديها، ثم اختيار خيار التعديل من قائمة السياق.

وبمجرد تحديد خيار التحرير ، سترى معاينة لرسالتك ، مع مربع كتابة أسفلها مباشرة، ويمكنك بعد ذلك إجراء أي تغييرات تريدها على الرسالة، وسيتم إرسال ما تكتبه أدناه كتحرير للرسالة ، ليحل محل النص السابق، كما يمكنك تحرير رسالة عدة مرات كما تريد، وطالما أنها ضمن فترة السماح للتحرير ، وهي حاليًا 15 دقيقة.

وعندما تقوم بالتعديل على رسالة من الرسائل ، سيقوم واتساب بتمييزها بالنص "تم التعديل"، على الرغم من أنه سيتم الاحتفاظ بوقت الإرسال الأصلي ولن يتغير مع لحظة تعديله، ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه لا يوجد سجل تعديل ، لذلك لا يمكن لأحد رؤية الرسالة السابقة إذا لم يرها في ذلك الوقت. الشيء الوحيد الذي ستراه هو أنه تم تعديله.

أحد المخاوف التي قد تكون لدى بعض المستخدمين هو احتمال إساءة استخدام ميزة تحرير الرسائل، في حين أنها أداة مفيدة ، هناك دائمًا احتمال استخدامها للتلاعب بالمحادثات أو خداع الآخرين، ولمعالجة هذا القلق ، حدد واتساب فترة سماح قصيرة نسبيًا لتحرير الرسائل، ومن الممكن أن يقوم واتساب بتعديل هذا الإطار الزمني في المستقبل.