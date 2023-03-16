تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. جعفر العمدة .. أيام قليلة وينطلق الماراثون الرمضاني الذي يشارك فيه عدد من المسلسلات المهمة، ومن بينها مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان ، والذي نرصد كل تفاصيله وما تحتاج معرفته عنه قبل انطلاق موسم مسلسلات رمضان 2023.



انتهاء تصوير مسلسل جعفر العمدة



أعلن محمد سامى الانتهاء من تصوير مسلسل جعفر العمدة قائلا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: فركش مسلسل جعفر العمدة ، ربنا ما يقطعلنا عادة، ودايمًا الحمد لله بخلص تصوير قبل رمضان، إن شاء الله بوعد الجمهور بمسلسل يليق بثقتهم الغالية.

مسلسل جعفر العمدة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل جعفر العمدة الأغنية الدعائية للمسلسل .

ولمتابعة المزيد وتفاصيل مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023 .. تابع الفيديو جراف التالي: