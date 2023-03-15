خبير يعدد فوائد تفعيل الرحلات المدرسية إلى المشروعات القومية

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم رحلات للطلاب إلى المشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع من هذه المشروعات، وكذلك لتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، ورفع قدرات التعلم الذاتي والثقافة العامة والمعرفة بالأحداث الجارية على كافة المستويات، وإثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع المباشر.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن أهتمام الوزارة بتنظيم الرحلات المدرسية للطلاب إلى المشروعات القومية يساهم في بناء الوعي الوطني وتعزيز الانتماء للوطن والمجتمع، وتعزيز المواطنة الفاعلة وتعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب، وتطوير المهارات والخبرات اللازمة للمواجهة والنجاح في الحياة.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الوزارة تسعى إلى تربية بيئية سليمة وضرورة وضع أنشطة تفاعلية بالمشروعات القومية والعمل على ترسيخ القيم لدى الطلاب، موضحًا أن من خلال توفير الفرصة للطلاب للتعرف على المشروعات القومية، يمكن تحفيزهم على تطوير مهاراتهم الابتكارية والإبداعية وتنمية قدراتهم في التفكير النقدي وحل المشكلات، وبالتالي يمكن القول إن غرس الوعي لدى الطلاب بالمشروعات القومية يساعد في تنمية الشخصية الكاملة للطالب وتأهيله لمواجهة التحديات المختلفة في الحياة.

وصرح الدكتور محمد فتح الله، بأن تفعيل الرحلات المدرسية للمشروعات القومية يسهم في تحقيق العديد من الأهداف التي تهدف إلى تحسين التعليم وتطوير المجتمع بشكل عام، ومن بين هذه الأهداف:

-تعزيز روح الانتماء للوطن وحب الوطن بين الطلاب.

-تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.

-تطوير المواهب وبناء الشخصية وتنمية الثقة بالنفس وتعلم المهارات الحياتية المهمة في الحياة اليومية.

-تحسين جودة التعليم وتطويره بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

-تقوية التفاعل الايجابي بين الطلبه انفسهم وبين المعلمين والمجتمع بشكل عام.

-تقوي روح المغامرة عند الطالب، ويكتسب صفات الشجاعة والإقدام.

-تنمي وتحسن مهارات تواصل الطالب مع الآخرين.

-تطوير وتحسن علاقات الطالب الاجتماعية، واكتساب والثقافة العامة والمعرفة.

-تعزيز روح المبادرة والابتكار لدى الطلاب وتطوير مهاراتهم العملية والاجتماعية.

-توجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية المناسبة وتحفيزهم للاهتمام بالمجالات الوظيفية المتوافقة مع اهتماماتهم ومواهبهم.