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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

في أجواء احتفالية.. صحفيو الوفد يستقبلون ميري

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد ميري

في أجواء احتفالية، استقبل صحفيو جريدة الوفد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، خلال جولته الانتخابية لتوضيح نقاط برنامجه الانتخابي والاستماع لطلبات الصحفيين والإجابة على استفساراتهم.

ولاقى ميري ترحيب كبير من صحفيو الوفد وقاموا بتقطيع "تورتة" احتفالا وتقديرا بزيارة ميري إلى الجريدة، مؤكدين دعمهم اللامحدود له خلال الانتخابات المقرر إجراؤها الجمعة القادمة بمقر نقابة الصحفيين.

كما شملت الجولة زيارة لموقع جريدة الوفد والتقى خلالها ميري بالصحفيين العاملين في الموقع الإلكتروني واستمع إلى مطالبهم وتطلعاتهم لمستقبل النقابة خلال الفترة المقبلة.

وأجاب ميري على أسئلة الصحفيين وأكد أنه يعمل على قدم وساق لتحقيق متطلبات الصحفيين المادية والمعنوية، مضيفا أن تحركاته خلال الفترة الماضية نجحت في التوصل إلى زيادة البدل ٦٠٠ جنيه، بعد أشهر قليلة من زيادة سابقة، ليزيد البدل خلال ٦ شهور فقط أكثر من ١١٢٠ جنيه.

وأكد أنه يسعى إلى مزيد من المفاوضات مع الحكومة للوصول إلى زيادات إضافية للخدمات المقدمة للنقابة للعمل على زيادة البدل الصحفي وزيادة المعاشات وايضا تحسين الخدمات في مشروع العلاج.

وفي ختام الجولة التقى ميري بالدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ومعه أعضاء اللجنة النقابية، وعدد من صحفيي الوفد وناقش معه حلول المشاكل المالية للصحفيين.

واكد رئيس الحزب أنه تم بالفعل البدء في صرف المستحقات المالية للصحفيين، والتي بدأت بصرف ال٣٠٠ جنيه العلاوة المستحقة للصحفيين بشكل شهري وتم صرف أول علاوة اليوم بالإضافة إلى الاتفاق على صرف الراتب بحد اقصي اليوم الخامس من كل شهر، وأوضح أنه سيتم مناقشة ووضع لائحة عادلة للأجور خلال الفترة المقبلة للعمل على حل هذه المشكلة بشكل جذري ونهائي.

وأوضح ميري أنه سيتابع مع رئيس الحزب والزملاء الصحفيين خلال الفترة المقبلة، لوضع حلول نهائية لهذه المشكلة، وبالشراكة مع اللجنة النقابية للعاملين في الجريدة.

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