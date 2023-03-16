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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على سعر فستان ملكة بلجيكا أثناء زيارتها للأقصر.. شاهد

صدى البلد

شهدت مدينة الأقصر الأربعاء زيارة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا وولي العهد الأميرة إليزابيث وذلك ضمن زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية 
 

وأقامت الملكة ولي العهد الأميرة إليزابيث في فندق وينتر بالاس حيث أقامت الملكة الراحلة إليزابيث ملكة بلجيكا في نفس الفندق من 100 عام .

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وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن اناقة الملكة ماتيلدا فى اختيارها لملابسها أثناء الزيارة حيث  ارتدت فستان سكابا شانيل مطرز باللون البيج يبلغ ثمنه 529 يورو وارتدت حذاءاً من ماركة Tod’s T Timeless يبلغ ثمنه 700 دولارًا أمريكيًا كما ارتدت أقراط Sezane رافائيل ب 70 دولارًا أمريكيًا .

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الأقصر مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي معبد الأقصر الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا 100 عام الملكة إليزابيث بلجيكا

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