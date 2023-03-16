تعرف على سعر فستان ملكة بلجيكا أثناء زيارتها للأقصر.. شاهد

شهدت مدينة الأقصر الأربعاء زيارة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا وولي العهد الأميرة إليزابيث وذلك ضمن زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية



وأقامت الملكة ولي العهد الأميرة إليزابيث في فندق وينتر بالاس حيث أقامت الملكة الراحلة إليزابيث ملكة بلجيكا في نفس الفندق من 100 عام .

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن اناقة الملكة ماتيلدا فى اختيارها لملابسها أثناء الزيارة حيث ارتدت فستان سكابا شانيل مطرز باللون البيج يبلغ ثمنه 529 يورو وارتدت حذاءاً من ماركة Tod’s T Timeless يبلغ ثمنه 700 دولارًا أمريكيًا كما ارتدت أقراط Sezane رافائيل ب 70 دولارًا أمريكيًا .

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