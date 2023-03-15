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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتداءات واعتقالات..آخر انتهاكات الأحتلال الإسرائيلي بفلسطين

صدى البلد

أفادت وكالة انباء فلسطين "وفا" بأن مستوطنون إسرائليون قاموا اليوم الأربعاء، بالأعتداء على 2 فلسطنين من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية لـــ"وفا" إن مستوطنين هاجموا الشابين علي محمود عاصي، ومحمد أحمد عاصي، واعتدوا عليهما بالضرب بمنطقة بير أبو عمار في الجهة الغربية من البلدة، وأصيبا بجروح متوسطة وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت لتلقي العلاج.

اعتداء مستطونين بـ رام الله

كما اعتدى المستوطنون الإسرائليون بشرق رام الله على خيمة مواطن فلسطيني صادق فراخنة، وعلى عائلته وسرقوا 30 رأسا من المواشي وحمار.

وقال فراخنة لـ"وفا"، إن ستة مستوطنين هاجموا خيمته وحظيرته وقاموا بضربه وعائلته وسرقوا 30 رأس غنم وحمار.

وأضاف أن جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتداء المستوطنين، اقتحموا خيمته الواقعة قرب قرية دير جرير شرق رام الله واعتدوا عليه قبل المغادرة.

وتوجهت هيئة شؤون الجدار للمكان، وقدمت مساعدات عاجلة للمواطن من أجل حمايته ومواشيه من الأمطار بعد تخريب أجزاء من خيمته وحظائر الاغنام.

اعتقال مواطن من أريحا

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء،بأعتقال شاب من مدينة أريحا.

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نجيب محمد إسماعيل أبو قطام (18 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

إسرائيل الغربية شهيد الاحتلال الاسرائيلي

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