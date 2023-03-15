مران الزمالك.. تدريبات قوية لحراس المرمى استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

خاض ثلاثي حراسة مرمى الزمالك "محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم" تدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس الأبيض، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نيلسون مانديلا، استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأبيض وصلت إلى الجزائر في ساعة مبكرة من صباح اليوم استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.