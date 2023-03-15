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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفير 30 ألف رأس ماشية من تشاد.. وسعر الكيلو مفاجأة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المهندس محمد الجمال، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية الكويتية المالك لمشروع ومزارع تشاد، إنه بالنسبة لـ اللحوم التشادية، تم شراء عدد كبير من الأبقار لزيادة الإنتاجية إلى 30 ألف رأس وتم تغيير المرعى لكي يناسب ذوق المستهلك المصري.

 

تشاد بها 120 مليون رأس ماشية 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام” علي قناة “TEN”, ان هذه الفكرة جاءت منذ سنة ونصف بالتنسيق مع حزب حماة الوطن ولجنة الإنتاج الحيواني والزراعي للتواجد في دولة تشاد التي لديها ما لا يقل عن 120 مليون رأس من الأبقار وتم التنسيق مع الحكومة التشادية لتوفير الأراضي المناسبة لزراعة الأعلاف.

 وأشار إلى أن هناك لجنة تتواجد بدولة تشاد لمتابعة عمليات الذبح ومتابعة الأبقار الصالحة لكي تصل للمستهلك المصري وهذا لم يكن من فراغ فهو نتاج جهد وعمل لمدة عام ونصف.

وأكد الجمال انه بفضل الله ونعمته استطعنا توفير ٣٠ ألف رأس فى السنة والسبب وراء تسعير كيلو اللحم بـ ١٤٥ جنيها  أننا لن نرتبط بسعر صرف الدولار.
 

تشاد الكويتية الابقار الأعلاف الذبح اللحم الدولار

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