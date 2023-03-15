النائب أحمد فتحي: تدريب وتأهيل أعضاء التنسيقية وفقا لاحتياجات المواطنين

قال النائب أحمد فتحي، مسئول نادي المدربين بالتنسيقية، أنه تم تجديد بروتوكول التعاون بين التنسيقية وشركة "ويليز تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات.

وأوضح النائب أحمد فتحي خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، أن الشركة تعمل على تقييم وتطوير مهارات القيادات الشبابية،وفقا لما يحتاجه المواطن المصري من قيادات.

عضو من التنسيقية

وأضاف مسئول نادي المدربين بالتنسيقية، أنه قبل أنضمام أى عضو من التنسيقية إلى تدريب ويليز تاورز واتسون يخضع إلى التقييم الألكترونى.

وأكد النائب أحمد فتحي، توجد عددا من اللجان والمتابعة لتقييم أعضاء التنسيقية، لافتا إلى أن الأعضاء الجدد يخضعون لعمليات رصد ومتابعة قبل الخضوع لعملية التقييم.