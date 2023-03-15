عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب أحمد فتحي: تدريب وتأهيل أعضاء التنسيقية وفقا لاحتياجات المواطنين

صدى البلد

قال النائب أحمد فتحي، مسئول نادي المدربين بالتنسيقية، أنه تم تجديد بروتوكول التعاون بين التنسيقية وشركة "ويليز تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات.

وأوضح النائب أحمد فتحي خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، أن الشركة تعمل على تقييم وتطوير مهارات القيادات الشبابية،وفقا لما يحتاجه المواطن المصري من قيادات. 

عضو من التنسيقية 

وأضاف مسئول نادي المدربين بالتنسيقية، أنه قبل أنضمام أى عضو من التنسيقية إلى تدريب ويليز تاورز واتسون يخضع إلى التقييم الألكترونى. 

وأكد النائب أحمد فتحي، توجد عددا من اللجان والمتابعة لتقييم أعضاء التنسيقية، لافتا إلى أن الأعضاء الجدد يخضعون لعمليات رصد ومتابعة قبل الخضوع لعملية التقييم. 

احمد فتحي المواطن المصري النائب أحمد فتحي التنسيقية مساء دي إم سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

زوجة نجم الإسماعيلي تأسر القلوب بأناقتها .. شاهد

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

القبض على سارقي فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع

ترشيحاتنا

رغم اعتزاله دولياً .. شوبير يوضح موقف فيتوريا بضم عبد الله السعيد للمنتخب

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا

استنى شوية.. تحرك جديد بسعر الذهب اليوم الخميس في مصر

وول ستريت جورنال: مجموعة الدول السبع تعتزم إبقاء سعر النفط الروسي

شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن علي معلول

بثلاثية نظيفة|نابولي يتأهل إلى ربع نهائي أبطال أوروبا على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2023| كل ما تريد معرفته عن "كشف مستعجل".. قصة كوميدية ومنصة واحدة للعرض

الزمالك وموسيماني.. القصة الكاملة لعودة "الموس" وحقيقة المفاوضات بين الجانبين

بـ لوك جذاب.. المطربة وعد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بعد تصدرها التريند بسبب رمضان .. صور وضعت ليلى علوي في مأزق

فيديو

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ