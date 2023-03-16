صحف الكويت.. بوتين يستقبل الأسد في موسكو وكوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا

السيسي: نسابق الزمن لإضافة 3.5 ملايين فدان للرقعة الزراعية

الأسد يجدد من موسكو موقف بلاده للتقارب مع تركيا

بلينكن يثني على وساطة الصين بين السعودية وإيران

وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يجريان اتصالًا هاتفيًا بعد حادثة المسيّرة

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسلح تسلل من لبنان

الرئيس الفنلندي: أتوقع أن تؤيد تركيا انضمامنا لحلف الأطلسي

سهم بنك "كريدي سويس" يخسر 30% في مستوى قياسي جديد

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن الدولة تسابق الزمن لإدخال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى ووسط سيناء، والتي تقدر بـ 3.5 ملايين فدان إلى الخدمة، وهو ما يساوي حوالي ثلث مساحة الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في مصر، مما يسهم في التنمية الزراعية، مؤكدا أن هذا الأمر استلزم بذل جهد ووقت وتكلفة كبيرة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن الرئيس السوري بشار الأسد جدد من موسكو، موقف بلاده و"شروط دمشق" للانخراط في "المبادرات الاقليمية" التي تدعمها روسيا، في إشارة إلى ملف التطبيع بين دمشق وأنقرة. وبحث الأسد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عددا من الملفات السياسية والاقتصادية، بينها ملف التقارب مع تركيا.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أثنى، بشكل حذر على الصين، خصم الولايات المتحدة، لوساطتها في الاتفاق بين إيران والسعودية، قائلاً إنه "قد يفيد المنطقة".

وقال بلينكن لصحفيين خلال زيارة إلى إثيوبيا: "من وجهة نظرنا، فإن أي أمر قد يساعد في خفض التوترات وتجنب النزاع وردع أي تصرفات خطيرة ومزعزعة للاستقرار من جانب إيران، هو أمر جيد".

وقالت "القبس" إن الجيش الإسرائيلي، في بيان أعلن، تصفية مسلح قال إنه نجح في تسلل من لبنان، ونفذ عملية تفجير في شمال إسرائيل، بواسطة عبوة ناسفة.

دوليًاـ ذكرت "الراي" أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره الأمريكي لويد أوستن مكالمة هاتفية، أجريا، بعد يوم من اعتراض طائرتين روسيتين مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود. وجاء ذلك بعدما قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن طائرة الاستطلاع العسكرية الأمريكية التي تحطمت في البحر الأسود، بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان، قد لا يتسنى انتشالها على الإطلاق.

وقالت "الأنباء" إن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأييد تركيا لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي عندما يلتقي معه في أنقرة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال نينيستو: "علمنا أنه عندما قرر الرئيس التركي أردوغان من ناحيته المصادقة على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، فكان يريد أن يفي بوعده من رئيس لرئيس".

وأشارت "لراي" إلى أن أسهم بنك "كريدي سويس" تراجعت أكثر من 30% إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الأربعاء، بعدما قال المساهم الرئيسي فيه إنه لن يقدم المزيد من المساعدة المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر.

وقالت "الأنباء" إن كوريا الشمالية صاروخا اختبر باليستيا فجر الخميس في عملية هي الأحدث ضمن سلسلة تجارب صاروخية تجريها في خضم توتر إقليمي حاد، وفق ما أوردت وكالة يونهاب نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي.