ياسمين فؤاد: إصدار 503 موافقات بيئية لمشروعات استثمارية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى، قامت بإصدار ٥٠٣ موافقات بيئية للمشروعات الواردة للوزارة خلال عام ٢٠٢٣، تنوعت بين ٨٧ موافقة للمشروعات الصناعية، و٢٢ موافقة للمشروعات السياحية، ١٥٠ موافقة للمشروعات البترولية، إضافة إلى ٢٤٤ موافقة لمشروعات البنية التحتية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إصدار قراراً بتشكيل لجنة لحصر المشروعات الصادر لها استكمال بيانات لإنهاء موقف هذه المشروعات، حيث تم مشاركة ممثل من كل جهة معنية لتسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات واصدار الموافقات الخاصة بها.

وتابعت وزيرة البيئة، أنه تم تعديل قوائم التصنيف البيئى لبعض المشروعات لتسهيل إدراج مشروعات جديدة ، مشيرةً إلى أنه تم إعفاء بعض المشروعات من اتخاذ إجراءات تقييم التأثير البيئى، على أن يتم الترخيص لها من الجهات الإدارية بإشتراطات بيئية يصدرها جهاز شئون البيئة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد أنه تم إصدار عدد من الأدلة الإرشادية، للتيسير على المستثمرين فى إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى تشجيعاً للإستثمار البيئى المستدام .