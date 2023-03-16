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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميًا .. البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%) على اليورو لتصل إلى 3.5%، وجاء ذلك متوافقا مع التوقعات قبل الإعلان الرسمي.

وعلى جاني آخر، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن المسؤولين لم يتخذوا قرارا بعد بشأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة الذي سيتخذونه في اجتماعهم القادم، حسبما أفادت رويترز.

وأضاف باول أمام لجنة بمجلس النواب: “لم نتخذ أي قرار بشأن اجتماع مارس، ولن نفعل ذلك حتى نرى البيانات الإضافية التي ستصدر من الآن وحتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في الفترة من 21 إلى 22 مارس".

وتابع باول قائلا “لسنا على مسار محدد مسبقا” وستساعد البيانات القادمة في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للمسؤولين".

ويتوقع البعض بعد تصريحات باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعة لفترة أطول في ضوء البيانات الاقتصادية القوية واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.

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