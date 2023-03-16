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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلب يقتحم موقع تصوير مسلسل غادة عبد الرازق لهذا السبب |شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو طريف لكلب قام باقتحام موقع تصوير مسلسلها الجديد “ تلت الثلاثة ” . 

وظهر غادة عبد الرازق فى الفيديو بصوتها فقط ، حيث قام الكلب بالحصول على الطعام والانصراف . 

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المسلسل من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح، وظهرت غادة بثلاثة وجوه وشخصيات على البوستر الترويجى، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبدالرازق كلًا من: أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد كبير من الفنانين، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

وتعود غادة عبدالرازق إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابها العام الماضى، اذ قدمت آخر أعمالها مسلسل «لحم غزال» في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته شريف سلامة، مى سليم، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، جيهان خليل، أحمد صفوت، محمد شاهين، وليد فواز، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، خالد كمال، رحاب الجمل، هاجر عفيفى وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

 

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