تعرف على موعد وضع الامتحانات النهائية لـ الثانوية العامة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إن وزارة التربية والتعليم أفرجت عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة.

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "عدم وجود سؤال للتعبير في اللغة العربية يعد عوارا في نموذج امتحانات الثانوية العامة".

وأشار: "امتحانات الثانوية العامة ستكون في 4 أشكال مختلفة من حيث ترتيب الأسئلة لتجنب الغش ومنه"، مضيفا: " النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 عبارة عن نموذج لشكل الامتحان المقرر على طلاب الثانوية العامة 2023، والمكون من جزئين".

وأوضح: " الجزء الأكبر سيكون عبارة عن 35 سؤالاً ويمثل 85% من قيمة الدرجات لأسئلة الاختيار المُتعدّد؛ وهو جزء البابل شيت والذي يتم تصحيحه إلكترونيًا، إلى جانب 15% عبارة عن أسئلة مقالية يقوم المدرسين بتصحيحها".

وأكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم،: "لم يتم وضع الأسئلة النهائية لامتحانات الثانوية العامة حتى الآن"، مشيرا: "سيتم وضع النماذج النهائية للامتحان قبل عقد الامتحانات بشهر حتى يكون الطلاب درسوا المواد والمقررات ويتم وضع الأسئلة بناء على المقررات التي درسوها".