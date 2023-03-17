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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصور من الكواليس .. رانيا التومي تشوق جمهورها لـ"سره الباتع"

رانيا التومي
رانيا التومي

نشرت الفنانة التونسية رانيا التومي على حسابها الشخصي بمواقع "انستجرام" صورًا من كواليس مسلسل "سره الباتع"، والذي تنافس به في دراما رمضان 2023.


وظهرت رانيا التومي رفقة النجم عمرو عبد الجيل ومخرج العمل خالد يوسف وعلقت قائلة "سره الباتع"


مسلسل سره الباتع 


مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_١٨١٤٣٦
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IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_١٧٥٩١١
الفنانة التونسية من الكواليس تشوق جمهورها مسلسل سره الباتع التونسية رانيا التومى

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