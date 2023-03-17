بصور من الكواليس .. رانيا التومي تشوق جمهورها لـ"سره الباتع"

نشرت الفنانة التونسية رانيا التومي على حسابها الشخصي بمواقع "انستجرام" صورًا من كواليس مسلسل "سره الباتع"، والذي تنافس به في دراما رمضان 2023.



وظهرت رانيا التومي رفقة النجم عمرو عبد الجيل ومخرج العمل خالد يوسف وعلقت قائلة "سره الباتع"



مسلسل سره الباتع



مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.