إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

أكد اكرامي حارس مرمي فريق الأهلي والمنتخب السابق أن رمضان صبحي نجم بيراميدز رحل عن الأهلي اول مره لستوك سيتي الإنجليزي نظيره مقابل مادي ضخم .

وأضاف اكرامي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة أم بي سي مصر أنه حضر مفاوضات نادر شوقي والاهلي مع ستوك سيتي لضم رمضان صبحي نظرا لكون كان خطيب ابنته وقتها .

وتابع اكرامي أن رمضان صبحي انضم لستوك سيتي بيع نهائي مقابل ٢ مليون دولار مشددا أن رمضان انضم لبيراميدز قادما من هدرسفيلد وليس الأهلي .

وتابع أن صفقة انضمام رمضان صبحي لبيراميدز كانت مقابل ٦ مليون دولار قائلا “ مهر بنتي اكبر من ٦ مليون دولار قيمة الصفقة ” .