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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

صدى البلد

أكد اكرامي حارس مرمي فريق الأهلي والمنتخب السابق أن رمضان صبحي نجم بيراميدز رحل عن الأهلي اول مره لستوك سيتي الإنجليزي نظيره مقابل مادي ضخم .

 

وأضاف اكرامي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة أم بي سي مصر أنه حضر مفاوضات نادر شوقي والاهلي مع ستوك سيتي لضم رمضان صبحي نظرا لكون كان خطيب ابنته وقتها .

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وتابع اكرامي أن رمضان صبحي انضم لستوك سيتي بيع نهائي مقابل ٢ مليون دولار مشددا أن رمضان انضم لبيراميدز قادما من هدرسفيلد وليس الأهلي .

 

وتابع أن صفقة انضمام رمضان صبحي لبيراميدز كانت مقابل ٦ مليون دولار قائلا “ مهر بنتي اكبر من ٦ مليون دولار قيمة الصفقة ” .

الأهلى الزمالك رمضان صبحي ستوك سيتي بيراميدز نادر شوقي أحمد الشناوي

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