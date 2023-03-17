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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين تبهر جمهورها بالأسود المكشوف

روان بن حسين
روان بن حسين

 

 

خطفت الفنانة الكويتية روان بن حسين أنظار متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت"النجمة الكويتية"، بإطلالة جذابة، مرتدية فستان مكشوف باللون الاسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي المكياج الناعم، مما أبرز جمال ملامحها.


يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.


وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.


وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد 5 شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٥٢٩٤٢
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٥٢٩٤٢
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٥٢٩٥٢
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٥٢٩٥٢
إطلالة جذابة روان بن حسين باللون الاسود بالاسود المكشوف الفنانة الكويتية روان بن حسين

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