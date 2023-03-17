فقدوا عقولهم.. مجلس الأمن الروسي يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف اليوم الجمعة، على حادثة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، ووصف تصريحات المسوؤلين الأمريكيين بأنهم فقدوا عقولهم تمامًا.



وكتب مدفيديف على قناته الرسمية في "تليجرام": "لا توجد اتفاقية دولية حول هذا الموضوع، واتفاقية شيكاجو لعام 1944 والوثائق الدولية الأخرى لا تنظم هذه القضايا، بالمناسبة، اسمحوا لي أن أذكركم بأن الأمريكيين انسحبوا من معاهدة الأجواء المفتوحة، التي كانت تعطي الحق في التفتيش العسكري".

الأمريكيين قد فقدوا عقولهم تمامًا

وأضاف مدفيديف: "بشكل عام، وبالحديث بطريقة بسيطة، فإن الأمريكيين قد فقدوا عقولهم تمامًا، والتناغم معهم خطأ على الرغم من الحاجة إلى الاتصالات العسكرية، خاصة بعد تصريحات السيناتور جراهام بضرورة إسقاط الطائرات الروسية".

