الدفاع الروسية: مقتل 300 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أنها حملت القوات الأوكرانية خسائر أمس يوم الخميس، تجاوزت 300 جندي، كما تم تدمير مخازن للأسلحة والذخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، أن القوات الروسية قصفت سلاح الجو الأوكراني والمدفعية ونقاط تمركز القوات الأوكرانية، مما أدي إلى مقتل 40 جندي أوكراني ودمرت مركبات عسكرية أوكرانية ومستودع ذخيرة.

وأفادت في تقريرها، أن القوات الروسية أستهدفت خلال عملياتها الهجومية وقصفت جوياً ومدفعياً مواقع للقوات الأوكرانية في أتجاغه كراسنو ليمان، وقضت القوات الروسية على أكثر من 70 جندي أوكراني وتدمير أسلحة ، ومدافع هاوتزر من طراز D-30.

وأكملت الوزارة في تقريرها أن القوات الروسية في مدينة دونيتسك، قضت على نحو 135 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، ومدافع من نوع "جراد" و"هاوتزر D-30"، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة للواء الميكانيكي 53 للقوات الأوكرانية.

وأضافت أن القوات الروسية قامت في مدينتي دونيتسك وزابوروجيه، نفذت قصف بالطائرات والمدافع الروسية وحدات من القوات الأوكرانية أوجليدار ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسفر القصف عن مقتل 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين، وشاحنات ومدفعين.

واستهدفت القوات الروسية منظومة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات. كذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 14 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق مختلفة.