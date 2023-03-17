بعد إعلان طرح جديد.. 5 شروط للحصول على أراضي الإسكان للأفراد

وفقا للقانون ..

مشروعات وزارة الإسكان ..من أهم الأمور التي تشغل أذهان الكثير من المواطنين لا سيما الشباب وذلك لما تقدمه الوزارة من وحدات سكنية وأراضي بأسعار مناسبة ومدعومة تتلائم مع الظروف الإجتماعية للمواطن الذي يرغب في الحصول علي وحدة سكنية أو أرض بنظام التقسيط و بسعر جيد.

و تشهد الأيام الحالية إنطلاق إعلان وزارة الإسكان عن طرح عدد من الأراضي ببعض المحافظات، حيث أوضحت هذه المناطق، و سعر الأرض وفقا لطبيعتها وموقعها، فضلا عن إيضاح آلية وخطوات التقديم.

وفي هذا الصدد نص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لسنة 2018، علي أنه لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية المقامة عليها أو الخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وذلك بمراعاة الأطر الآتية:

بالنسبة لقطع الأراضي

- أن يكون التخصيص لمتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- أن يكون التخصيص بغرض البناء على الأرض بغرض السكنى.

- أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر الاستفادة من تلك الأراضي أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على أراض.

- أن يكون التخصيص بالقرعة العلنية.

- ألا يقل سعر المتر للأرض عن تكلفة متر المرافق (مياه - صرف - كهرباء) وتنسيق الموقع.