عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الحفل الختامي لمسابقة عباقرة جامعة حلوان.. الأحد

صدى البلد

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان (ادارة الاتحادات الطلابية) الحفل الختامي لمسابقة عباقرة جامعة حلوان.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور  أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

ويتم عقد وإجراء المباريات النهائية بحضور الإعلامي والروائي استاذ عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة.

تعقد فعاليات الحفل الختامي يوم الأحد الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة ١٠ صباحا بقاعة الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان.

تجربة إخلاء ناجحة بكلية الآثار جامعة عين شمس

جامعة حلوان
تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وأعلن المركز عن اقامة مجموعة من البرامج التدريبية خلال شهر رمضان ٢٠٢٣ ، و تقام  اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس المقامة خلال شهر رمضان الكريم   عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

جامعة حلوان الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان ادارة الاتحادات الطلابية الحفل الختامي لمسابقة عباقرة مسابقة عباقرة جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بند في عقد كولر يعطي للأهلي حق فسخ العقد..والخطيب يرفض نجم الزمالك

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

بعد ارتباطه بتدريب الزمالك.. موسيماني يلمح إلى وجهته المقبلة

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

كولر تراجع عن استبعاد صاحب الخبرة.. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام القطن

فيفا يوجه صدمة مدوية لـ موسيماني مع أهلي جدة.. تفاصيل

نجم الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل استاد القاهرة لحضور احتفالية مبادرة "كتف في كتف".. فيديو

بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية كتف في كتف بإستاد القاهرة الدولي

قرار خطير .. المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال ضد بوتين

أمين الأعلى للنيابة الإدارية : سعداء بتأمين انتخابات نقابة الصحفيين

وزراء الشباب والرياضة العرب يجتمعون في جدة .. تفاصيل

الجيش الإسرائيلي يخرق الخط الأزرق الحدودي مع لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة .. حمية غذائية شهيرة تقودك للإصابة بأمراض مزمنة

طريقة عمل كفتة السمك.. جديدة وغير تقليدية

سفير الأرجنتين يفتتح معرض السينما.. ذاكرة مكان بـ مهرجان الإسماعيلية الدولى

في اليوم العالمى للنوم .. معلومات لن تصدقها عن الجاثوم

فيديو

تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

جفاف وفيضانات تضرب العالم| ماذا يحدث؟

أعلى شهادة في البنوك.. تفاصيل سعر الفائدة ومدتها

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ