الحفل الختامي لمسابقة عباقرة جامعة حلوان.. الأحد

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان (ادارة الاتحادات الطلابية) الحفل الختامي لمسابقة عباقرة جامعة حلوان.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

ويتم عقد وإجراء المباريات النهائية بحضور الإعلامي والروائي استاذ عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة.

تعقد فعاليات الحفل الختامي يوم الأحد الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة ١٠ صباحا بقاعة الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان.

جامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وأعلن المركز عن اقامة مجموعة من البرامج التدريبية خلال شهر رمضان ٢٠٢٣ ، و تقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس المقامة خلال شهر رمضان الكريم عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.