الفولت العالي يتألق.. كهربا يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك القطن

نجح محمود عبد المنعم كهربا في إحرز الهدف الثاني في شباك القطن الكاميروني في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وتمكن محمود كهربا من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 29 من خلال تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر إلى بيرسي تاو المنطلق خلف دفاعات القطن يمين منطقة الجزاء فمرر الأخير كرة عرضية قابلها كهربا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى

ونجح محمود كهربا في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 23 من خلال تمريرة من مروان عطية وصلت إلى أفشة يمين منطقة الجزاء فمرر الأخير كرة عرضية قوية قابلها كهربا بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

وشهدت بداية المباراة ضغط هجومي من قبل لاعبي النادي الأهلي من أجل إحراز هدف التقدم ولكن لم ينجح لاعبو المارد في إختراق دفاعات القطن المتمركزة بشكل جيد للغاية.

وفي الدقيقة 7 نجح محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي في تسديدة كرة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل

وتعرض محمود كهربا لاعب فريق الأهلي لإصابة في الرأس بعد سقوطه في كرة مشتركة مع الحارس جابين ألامباتنان.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبدالقادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.