سرية تامة.. بطلة مسلسل البرنس تحتفل اليوم بزفافها في الإسكندرية.. خاص

علم صدى البلد ان الفنانة جوري بكر؛ بطلة مسلسل البرنس ستحتفل بزفافها اليوم على رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

فرح جوري بكر

سيقام حفل الزفاف بإحدى الفنادق الكبرى بالإسكندرية بعيدا عن اعين الصحافة والإعلام.

خطوبة جوري بكر



احتفلت الفنانة و المذيعة جوري بكر، بخطوبتها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني ، حيث نشرت صورا لهما عبر صفحتها

ونشرت جوري بكر فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت عليه :" قلت نعم لحب حياتي “

ونشرت جوري بكر صورة لها برفقه خطيبها عبر الاستوري وكتبت عليها” عوض ربنا جميل أوي"



أعلنت المذيعة جوري بكر عن انضمامها لفريق برنامج "عرب وود" والذي يذاع على شاشة "روتانا".

وكتبت جوري، سعيدة جدا بانضمامى لأسرة برنامج عرب وود علي قناة روتانا سينما .. وان شاء الله تكون بداية موفقة .. انتظروني اليوم الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة .. والساعة ٩ بتوقيت دبي .. رأيكم يهمني"



وأضافت : أشكر أسرة البرنامج لثقتهم باختياري وان شاء الله أكون عند حسن ظنكم وظن جمهوري، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جدير بالذكر أن جوري بكرة مذيعة مصرية ولدت في محافظة الإسكندرية ثم انتقلت إلى دبي منذ خمسة أعوام بعدما أنهت دراستها بكلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون وعملت بأكثر من برنامج في الإمارات لفتت الأنظار من خلال مشاركتها في برنامج "رامز واكل الجو" وتقدم برنامجا فنيا على قناة "Zee" للأفلام الهندية.

شاركت "جوري بكر" المطرب العالمي من أصل باكستاني "عمران خان"، فيديو كليب بعنوان satisfy، من ألبومه الأخير.

وتستعد جوري بكر حالياً للبدء في تصوير الفيلم الانجليزي successful refugee، والذي تقوم فيه بدور صحفية تعمل لدى إحدى الوكالات الإخبارية، ترصد وقائع الإجرام من الجيش الإسرائيلي ضد الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن جوري حصلت مؤخرًا على لقب افضل موديل في قاره آسيا لتمثيلها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعيش فيها منذ سنوات.

جوري بكر ومسلسل البرنس

وشاركت جوري بكر فى مسلسل البرنس، الذى عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020، للنجم محمد رمضان، حيث قامت بأداء شخصية "هايدى".

وكتبت جورى، عبر حسابها على إنستجرام "شكرا لكل الدعم والحب، فعلا اللى بيصنع نجم حقيقى هو الجمهور المصرى أقوى جمهور فى الوطن العربى كله".