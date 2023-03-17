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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

نادي الزمالك
نادي الزمالك

 لحظات حزينة تعيشها جماهير نادي الزمالك بعد الخروج المخزي من دوري أبطال إفريقيا من مرحلة المجموعات للعام الثاني على التوالي.

الزمالك يتذيل مجموعته

وتذيل نادي الزمالك مجموعته بعد الخسارة اليوم من نادي شباب بلوزداد بنتيجة هدفين بدون مقابل.

وخرج الزمالك رسميًا من البطولة، متذيلًا مجموعته بأربع نقاط ليمنح بطاقتي التأهل لكل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

فيريرا يخسر الفرصة الأخيرة

ووفقًا لتقارير، فإن جوزفالدو فيريرا المدير الفني الحالي للزمالك، قد يغادر الفريق بعد هذا السقوط.

وكان فيريرا رحل عن الفريق في وقت سابق قبل أن يعود مجددا تحت وطأة مطالب جماهيرية أرادت عودة البروفيسور.

مرشحون لخلافة فيريرا

وتردد خلال الفترة الأخيرة اسم بيتسو موسيماني  المدير الفني الحالي لأهلي جدة، من أجل تدريب الزمالك.

لكن الأمر لم يتم تأكيده رسميًا أو نفيه من أي جهة.

كما أشار الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عن احتمالية مفاوضات مع طاقم أوروبي لتدريب الزمالك.

لكن يظل المرشح الأقوى لتولي تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة الكابتن أسامة نبيه.

أسامة نبيه.. الأوفر حظًا

ويعد أسامة نبيه الأكثر دراية باللاعبين من خلال توليه مهمة مدرب الفريق مساعدًا للبرتغالي فيريرا.

ورحل أسامة نبيه عن الفريق في وقت سابق بعد شعوره بتهميش دوره، وهو ما ترتب عليه نتائج سلبية متتالية للفريق، حيث لم يفز في 5 مباريات متتالية حقق خلالها تعادلين و3 هزائم.

وعاد أسامة نبيه بعد رحيل فيريرا القصير ليقود الزمالك في مباراة واحدة أمام فيوتشر وينتصر فيها، ليُحسب للمدرب أنه في كل الأوقات التي تولى فيها المهمة مؤقتًا لم يخسر أبدًا.

من هو أسامة نبيه ؟

أسامة نبيه لاعب نادي الزمالك السابق وأحد رموز النادي عبر تاريخه، حيث كان هداف النادي واعتزل عام 2009.

وكان أسامة نبيه ضمن قائمة منتخب مصر الفائزة ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998، وحقق ذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1995.

ومن أبرز انجازات أسامة نبيه العمل مع منتخب مصر كمدرب عام مع الأرجنتيني كوبر، والوصول مع منتخب مصر لكأس العالم 2018 في روسيا.

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