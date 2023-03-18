خالد ميري يهنئ خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين

هنا الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار خالد البلشي بعد الفوز بمقعد نقيب الصحفيين .

وكتب خالد ميري عبر صفحته الشخصية فيس بوك :" خالص التهانى للزميل خالد البلشى بفوزه بمقعد نقيب الصحفيين ..

وتمنياتى القلبية للجماعة الصحفية بالنجاح وتحقيق كل ما يتمنوه".



أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023، عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2443 صوت مقابل 2211 صوت لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب برئاسة المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين إغلاق باب التصويت في الانتخابات التي جرت للتجديد النصفي للمجلس وانتخاب نقيب الصحفيين.