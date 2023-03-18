صحف الكويت ..أمريكا ترفض دعوة الصين لوقف القتال في أوكرانيا.. السعودية تبدأ العمل رسميًا بنظام منح الجنسية للأجانب بعد تعديله.. والجنائية الدولية تصدر مذكرة للقبض على بوتين

مصر: زيارة وزير خارجية تركيا تدشن لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين

الإصلاحات بالقطاع غير النفطي ترفع تصنيف ستاندرد آند بورز وموديز للسعودية

الرئيس التونسي يعين كمال الفقي وزيرا جديدا للداخلية

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

رفع الحظر عن قناة دونالد ترامب في يوتيوب





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أكد أن زيارة وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إلى مصر تعد بمنزلة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار معمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري سيستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائي في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه عقد مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحافي مشترك.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن ستاندرد آند بورز جلوبال رفعت تصنيفها السيادي للسعودية إلى A/A-1، مشيرة إلى خطط الإصلاح والتنويع المتوقعة لدعم تنمية القطاع غير النفطي في المملكة والتحول عن الاعتماد على النفط.

وقالت وكالة التصنيف الأخرى موديز أيضا إن خطط السعودية ستقدم دعما وسط تقلبات في أسعار النفط والتحول عالميا صوب مصادر الطاقة المستدامة. وغيرت موديز نظرتها المستقبلية للمملكة إلى "إيجابية" من "مستقرة"، وأكدت تصنيفها عند A1.

وأشارت "الراي" إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر الجمعة، أمرا يقضي بإنهاء مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين وتعيين والي تونس كمال الفقي، وزيرا جديدا للداخلية.

وقالت "القبس" إن شابًا فلسطينيًا استشهد إثر تعرضه لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشاب يزن خصيب الذي يبلغ من العمر 23 عامًا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت "القبس" إن السعودية بدأت العمل بشكل رسمي، بنظام منح الجنسية السعودية للأجانب بعد إجراء تعديل عليه يشمل صلاحيات من يحق له الاقتراح وإصدار القرار النهائي بمنح الجنسية لأي شخص.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرة للقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لاتهامه بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا؛ الأمر الذي اعتبرته روسيا أنه بلا معنى.

وذكرت "الراي" أن منصة يوتيوب أعلنت أنها رفعت القيود المفروضة على قناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك بعد تعليق استمر أكثر من عامين إثر أحداث الشغب في مقر الكونجرس الأمريكي، في السادس من يناير 2021.

وقالت "الجريدة" إن الولايات المتحدة نددت دعوة الصين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، معتبرة أنها تهدف إلى تعزيز التقدّم الروسي وإعطاء الكرملين فرصة للتحضير لهجوم جديد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قبل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو الأسبوع المقبل: "نحن لا نؤيد الدعوات إلى وقف إطلاق النار في هذا الوقت".