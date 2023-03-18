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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدة مناطق بالمملكة مثل الرياض والجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

طقس اليوم في السعودية

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة وسيولاً وتساقط البرد مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ومرات والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف والقويعية والرين، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت .

وتشهد منطقة الجوف رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء السبت.

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ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة و المذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت، فيما تشهد الأسياح والبدائع والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وضرية وعنيزة أمطاراً متوسطة حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطاراً متوسطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الموية ، وتستمر حتى الساعة الرابعة فجراً، فيما تشهد أضم وميسان ضباباً حتى الساعة التاسعة صباحاً.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة وادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

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وكذلك تشهد منطقة تبوك رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة البدع وحقل ، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء السبت.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الأحساء والبطحاء والشيبة والعديد وبقيق وحرض وخريص وسلوى وعردة والقيصومة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت، فيما تشهد القيصومة وحفر الباطن رياحاً نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ18:00 من مساء السبت.
 

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