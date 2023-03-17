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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدة مناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران.

حالة الطقس في السعودية

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية أوضح المركز أن "منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة العرضيات، تستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة وأمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان، تستمر حتى الساعة منتصف ليل الجمعة والسبت".

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وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.

وقال المركز إن "منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة والخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البرد على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الجمعة".

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً تشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة.

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وكذلك تشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على جازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة.

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ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الرابعة فجرًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، وتشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر أمطارًا متوسطة حتى منتصف ليل الجمعة السبت.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، تشمل الأحساء والعبيلة والعديد وبقيق وحرض وخريص والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

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