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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة اليوم السبت على محافظات الجمهورية| فيديو

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

قدمت الإعلامية لميس سلامة  تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 18 مارس 2023 في القاهرة والمحافظات.
 

وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم .
 

حالة الطقس


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلًا طقس بارد على كافة أنحاء البلاد. 

درجات الحرارة اليوم 

 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 13
الإسكندرية 19 - 13
الإسماعيلية 23 - 13
الغردقة 28 - 16
المنيا 23 - 10
أسوان 32 - 14

درجات الحرارة الطقس توك شو درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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