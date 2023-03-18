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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو التحالف الوطني: عدد المتطوعين تخطى الـ300 ألف حتى الآن

مبادرة كتف في كتف
مبادرة كتف في كتف

قال محمد سيف، عضو التحالف الوطني، إن التحالف يملك العديد من المتطوعين الشباب، والذي يتخطى عددهم الـ300 ألف متطوع، في كافة محافظات مصر.


وأضاف "محمد سيف" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،، أن المتطوعين هم من قاموا بتعبئة الكراتين وتوزيعها للمواطنين، منوها بأن الرئيس السيسي حرص على توجيه الشكر للمتطوعين على جهدهم.


واسترسل: الشباب هم الأمل القادم، وهم القادرين على العطاء والبناء، ويمثلون شريك اساسي في الجمهورية الجديدة، منوها بأن هناط طلبات كثيرة من قبل الشباب للتطوع.


وشدد على أن الرئيس السيسي دائما ما يشيد بالشباب المتطوع، فهم الامل في بناء جمهورية جديدة، وبهم سننجح في تخطي كافة الأزمات، مشيرا إلى أن 60% من قوة مصر شباب.

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