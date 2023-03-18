تحذير.. الشمس الكبيرة تصيب الطقس باضطرابات قوية وأمطار لمدة 72ساعة.. فيديو

قدمت مذيعة موقع صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة وموعد انتهاء فصل الشتاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم مائلة للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدلة الحرارة على السواحل الغربية، ومائلة للحرارة على جنوب سيناء وحارة على جنوب الصعيد.

ويشهد الطقس انخفاضاً طفيفاً وتدريجياً فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، وعن الظواهر الجوية المؤثرة فى طقس اليوم ، فمن التوقع ان نشهد استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، وتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتمتد فرص سقوط الأمطار ، إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على مدار ساعات اليوم، فضلا عن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد أيضا على فترات متقطعة.

وللمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

https://fb.watch/jljxJfTcQM/?mibextid=kdkkhi