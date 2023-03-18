الدفاع الروسية: مصرع 350 عسكريا أوكرانيا وتدمير 9 طائرات دون طيار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 350 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت: "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأعمال النشطة لوحدات المجموعة "الجنوبية" من القوات، والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم القضاء على ما يصل إلى 120 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين وسيارتين ومركبتين قتاليتين، بالإضافة إلى منظومات صواريخ "أوراغان" وكذلك مدفع هاوتزر "دي-30".



وأضاف البيان "في اتجاه كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية التي أطلقتها مجموعة القوات الغربية القوة البشرية للعدو في مناطق دفورشنايا وسينكوفكا وكوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخيفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية. وتم خلالها تحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات".



كما أوضحت وزارة الدفاع، أنه في اتجاه كراسني ليمان، أن الضربات التي شنتها الطائرات العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركزية" أصابت وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية و يامبلوفكا و غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية "خلال ال24ساعة الأخيرة في هذا الاتجاه، بلغت خسائر العدو أكثر من 100 جندي أوكراني، ومدرعتين قتاليتين، وكذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".



وتابع البيان "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، هزم الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة فوستوك من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخايلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادنو وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه. بلغت خسائر العدو في اليوم الواحد في هذه الاتجاهات 50 جنديا أوكرانيا وشاحنتين بيك أب".