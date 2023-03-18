بعد أسبوعين| العراقي صاحب المليار يورو مؤخر ينفصل عن زوجته لهذا السبب

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن سبب انفصال المؤثر العراقي حيدر الفيلي عن زوجته بعد زفافهما بأيام وذلك بعد الضجة التي أثارها بالمقدم والمؤخر “الفلكيين” اللذين قدمهما لعروسته غدير فيصل الفهد، حيث أعلن طلاقه منها بمنشور.. فما القصة؟



وبعد أسبوعين فقط لأنهما “لم ينسجما” دون أن يذكر تفاصيل حول مصير المؤخر تم الطلاق لعدم الاتفاق.



لقد تم الطلاق بيني وبين السيدة غدير بصورة ودية وبالتراضي وذلك لعدم الانسجام والتوافق بين الطرفين وأتمنى لها حياة سعيدة بدوني.



وقدم الشاب العراقي المقيم بفنلندا مهرًا لعروسته كيلو ذهب عيار 21 ومليار يورو كمؤخر، ودافع عن نفسه مرارا بعد انتقادات واسعة طالته، حيث اعتبر كثيرون أن ما فعله بمثابة “بذخ”، وأن التعبير عن قيمة الشخص لا يجب أن تكون مادية، كما أن أهمية الزواج تكمن بالشراكة الحقيقية .



