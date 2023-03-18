بدء توزيع 6 ملايين كرتونة على المصريين.. تكفي شهرا كاملا

قالت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن جهود مبادرة "كتف في كتف" نجحت بتوفيق من الله، لأن جميع المشاركين فيها اجتمعوا على الخير، ولدينا قيادة رشيدة تستطيع مواجهة التحديات والأزمات، موضحة أن شباب مصر من خلال احتفالية المبادرة، أمس، استطاعوا أن يقدموا صورة للعالم كله للاطمئنان على الشعب المصري، وسوف نبدأ من اليوم في توزيع الكراتين حتى آخر يوم في شهر رمضان.

وأضافت «الكاتب»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن جميع المبادرات الرئاسية قوية جداً ومبادرة "حياة كريمة" التى كرمت الفلاح المصري، ويعتبر التحالف الوطنى الضلع الثالث للدولة المصرية للعمل الأهلي التنموى، ولفتت لاستمرار توزيع الكراتين طوال شهر رمضان، موضحة أن المستهدف أن الكرتونة الواحدة تكفي الأسرة بين ثلاثة أسابيع وشهر، وبالتالي تكون مزودة بكمية كبيرة من المواد الغذائية، وتكلفتها تتراوح بين 200 و300 جنيه.

يذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وإيمانًا من أعضاء التحالف بأهمية المبادرة تمت زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا، يأتي ذلك تعزيزًا علي مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يذكر أن التحالف الوطني شاركت فيه 32 مؤسسة خيرية منها مؤسسة أبو العينين وهو ماراثون للعمل الخيري.