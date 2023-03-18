عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدء توزيع 6 ملايين كرتونة على المصريين.. تكفي شهرا كاملا

مؤسسة ابو العينين
مؤسسة ابو العينين

قالت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن جهود مبادرة "كتف في كتف" نجحت بتوفيق من الله، لأن جميع المشاركين فيها اجتمعوا على  الخير، ولدينا قيادة رشيدة تستطيع مواجهة التحديات والأزمات، موضحة أن شباب مصر من خلال احتفالية المبادرة، أمس، استطاعوا أن يقدموا صورة للعالم كله للاطمئنان على الشعب المصري، وسوف نبدأ من اليوم في توزيع الكراتين حتى آخر يوم في شهر رمضان.

وأضافت «الكاتب»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن جميع المبادرات الرئاسية قوية جداً ومبادرة "حياة كريمة" التى كرمت الفلاح المصري، ويعتبر التحالف الوطنى الضلع الثالث للدولة المصرية للعمل الأهلي التنموى، ولفتت لاستمرار توزيع الكراتين طوال شهر رمضان، موضحة أن المستهدف أن الكرتونة الواحدة تكفي الأسرة بين ثلاثة أسابيع وشهر، وبالتالي تكون مزودة بكمية كبيرة من المواد الغذائية، وتكلفتها تتراوح بين 200 و300 جنيه.

يذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وإيمانًا من أعضاء التحالف بأهمية المبادرة تمت زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا، يأتي ذلك تعزيزًا علي مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يذكر أن التحالف الوطني شاركت فيه 32 مؤسسة خيرية منها مؤسسة أبو العينين وهو ماراثون للعمل الخيري.

كتف في كتف شهر رمضان حياة كريمة توزيع الكراتين نيفين الكاتب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

مفاجأة .. فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة لـ الأهلي

العالم الهولندي يتوقع زلزالا فى 3 دول عربية .. تعرف عليها

البحوث الإسلامية: الأزهر يرفض رفضًا قاطعًا دعوات دمج الديانات الثلاث

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لهيئة البحوث العسكرية

كيف صام الصحابة والمسلمون الأوائل؟ 3 مراحل لتشريع الصيام في عصر النبي

بعد أسبوعين| العراقي صاحب المليار يورو مؤخر ينفصل عن زوجته لهذا السبب

الأهلي يطلب تأجيل مباراته في كأس الرابطة

أنشأها كلوت بك.. قصة إنشاء أول مدرسة للطب في مصر وسبب الاحتفال بيوم الطبيب

بعد اختبار أقوى صاروخ باليستي .. كوريا الشمالية تجند 800 ألف شاب | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| سعر فستان الملكة رانيا في عقد قران ابنتها إيمان .. رجال هذه الأبراج يفكرون بالزواج مرة ثانية

كيفية التخلص من الهالات السوداء نهائيا| علاجات غير مكلفة

رمضان 2023| روجينا تحلق شعرها وترتدي ثوب الرجال في مسلسل ستهم.. تعرف على القنوات العارضة

5 علامات تحذيرية لتليف الكبد.. خلي بالك

فيديو

تراجعت 20 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن بعد استيراد لحوم تشاد.. فيديو

بسبب القبلات.. درة زروق تتعرض لـ موقف محرج على الهواء

رمضان 2023| روجينا تحلق شعرها وترتدي ثوب الرجال في مسلسل ستهم.. تعرف على القنوات العارضة

تحذير.. الشمس الكبيرة تصيب الطقس باضطرابات قوية وأمطار لمدة 72ساعة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ