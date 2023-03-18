أحلام البيطريين أوامر.. 30 مطلبا حققهم مجلس النقابة أبرزها ملف سد العجز|أرقام

عقدت اليوم السبت 18 مارس، فعاليات الجمعية العمومية العادية لـ نقابة الأطباء البيطريين، بالقاعة الكبرى التابعة للنقابة بالأزبكية، حيث شهدت الجمعية إقبالا كبيرا واكتمال النصاب القانوني للجمعية.

الجمعية العمومية للأطباء البيطريين

وصرح الدكتور خالد سليم - النقيب العام للأطباء البيطريين - بأن الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين استعرضت تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة، وتقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانيات أعوام 2018 - 2019 - 2020 ، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن ذات الفترة، وكذلك عرض ميزانيات النقابة العامة لعامي 2021 - 2022، واختيار مراقب الحسابات وإعتماد مكافأته، إعتماد اللائحة المالية والإدارية بعد تعديلها، وما تم بشأن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

كما استعرض النقيب العام للأطباء البيطريين، جهود النقابة في عدة ملفات خلال الفترة الماضية، حيث أرسل النقابي عدة خطابات لرئيس الجمهورية، فيما يتعلق بإقرار قانون الكادر والتعيينات والأطباء والصناديق الخاصة.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين، ومحافظين ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الإعلان عن التعيينات، مشيرا إلى أنه جارى تجميع 60 توقيعا من أعضاء بمجلس النواب لتقديم تعديل قانون الكادر للأعضاء العاملين بالقطاع الحكومي في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمحافظات.

وأشار إلى أنه تم الحصول على 40 توقيعا وجاري استكمال العدد المطلوب، بالتنسيق مع لجنة الزراعة ورئيسها اللواء هشام الحصري.

وأضاف سليم، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية: تم عقد لقاء مع الدكتور طارق الخولي رئيس اللجنة القومية لسلامة الغذاء، لمناقشة ملف التعيينات لوجود عجز صارخ، وعدم وجود عدد كاف من الأطباء البيطريين بالهيئة منذ إنشائها.

ولفت: تفهم رئيس الهيئة الأمر ووعد بوجود "نصيب الأسد" فى التعيينات خلال الفترة المقبلة، كما طالبت بمد سن التقدم لوظائف الهيئة حتى سن 40 عاما لمنح فرصة أكبر للأطباء للتعيين بالحكومة.

وفيما يتعلق بقانون المجلس الصحي المصري الذي أعد في 2018، وسيكون مسئولا عن امتحانات تجديد تراخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات تماشيا مع النظم الدولية، فأشار النقيب العام إلى مسودة القانون تم الانتهاء من إعدادها عام 2019، ونظرا لعدم إدراج الأطباء البيطريين به، تم مخاطبة كل من: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشيوخ، وزير العدل، وبناء عليه شاركنا في اجتماعات مجلس النواب حتى تم إدراجنا به كأعضاء أساسيين.

وتابع: أطلقت وزارة الزراعة خلال الفترة الأخيرة سيارات متنقلة تحت عنوان "خير مزارعنا لأهالينا"، حيث تقدم بطلب لوزير الزراعة بتوفير تلك السيارات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، والنقابات الفرعية بالمحافظات وتمت الموافقة، لكن لعدم وجود سيارات طالبوا الحصول على الكميات التي ترغب النقابة فيها لتوفيرها للأعضاء على مستوى الجمهورية.

وأردف سليم: كما أرسلنا لوزير التموين للدخول في مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية وأكدوا عدم وجود مانع، وجاري حاليا إعداد منفذ دائم داخل مقر اتحاد المهن الطبية ليكون متاحا لكل الأعضاء.

وأكد أن النقابة قد تواصلت مع كافة الجهات المعنية خاصة الأحزاب وأرسلت مذكرات لهم بشأن حجم العجز فى أعداد الأطباء البيطريين، والأعداد المطلوب تعيينها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإعلان عن وظائف، مشيرا إلى أن النقابة نجحت مع وزارة الصحة بضم الأطباء البيطريين لمنظومة مكافحة العدوى.

قيد 2430 طبيبا بيطريا في النقابة

من جهته قال الدكتور محمد سيف الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه خلال الفترة من يونيو 2022 حتى مارس 2023، تم قيد عدد 2430 طبيبا بيطريا بالنقابة العامة، و607 أطباء بسجلات الأخصائيين، وتسجيل 99 عضوا بسجل غير المشتغلين، مشيرا إلى تفعيل نظام الشباك الواحد لتقليل الجهد على الأطباء فى طلب الخدمات البيطرية، بالإضافة إلى زيادة طرق السداد الإلكتروني عن طريق فوري والأهلي ممكن ومصاري.

وأوضح سيف، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية: أنه حتى بداية مارس 2023، بلغت عدد الحالات المستفادة من خدمات لجنة العلاج هو 689 بإجمالي مبالغ مليون و411 ألف و256 جنيها، وعدد الحالات المستفادة من اتحاد المهن الطبية 3 آلاف و969 طلبا، بإجمالي مبالغ 7 ملايين و738 ألف و664 جنيها.

ولفت إلى تفعيل الحساب البنكي رقم (10075755) للمساهمة من الأعضاء والشركات في المنح العلاجية للحالات المرضية، مضيفا: كما استفاد 433 طبيبا بإجمالي مبالغ 333 ألف و500 جنيه من منح الرعاية الاجتماعية، واستفاد عدد 696 طبيبا بإجمالي 696 جنيها من منح الولادة، بالإضافة إلى صرف 120 ألف جنيه لعدد 120 طبيبا بيطريا كمنح لحالات الوفاة.

وأشار: تم تنظيم عدد 35 دورة تدريبية بمشاركة 1146 طبيبا بيطريا، كما تم الاشتراك سنوي بخدمة (zoom) لزيادة الاستفادة العملية التدريبية، كما تم اجتياز وتجديد شهادة تطبيق مواصفات الجودة أيزو (9001) داخل النقابة العامة وأقسامها الداخلية والخارجية.

وتايع: جاري حالياً التجهيز في اعتماد المركز العلمي كمركز تدريب معتمد دولياً وفقاً للمواصفة 21001 الخاصة بالتدريب وذلك لخدمة الأطباء داخلياً وخارجياً و الاستعداد للمتغيرات التي يتطلبها ترخيص مزاولة المهنة مستقبلا بوزارة الصحة عقب إنشاء المجلس الصحي.

وأردف: تم صرف منح مستحقة من صندوق التكافل لعدد 296 طبيبا بيطريا وأصبح هناك فائض بالميزانية وتوقف تأخر صرف الاستحقاقات، وكذلك تم زيادة الموارد الخاصة بالصندوق وزيادة عوائد الإستثمار الخاص بالودائع، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لكامل ملفات الأطباء بإجمالي 81500 ملف، وتم أرشفة ملفات الأخصائيين بإجمالي 11500 ملف، وأرشفة العيادات البيطرية بإجمالي 5500 ملف، وفيما يتعلق بالنقابات الفرعية: فقد تم تقديم دعم مالي للأنشطة المختلفة بقيمة إجمالية "مليون وأربعة وثمانون ألف جنيه ومائة وواحد جنيه".

وأشار إلى أن النقابة سعت لتوفير فرص عمل للأعضاء، حيث تم الاتفاق مع وزارة الصحة (قطاع الطب الوقائي) لضم الأطباء البيطريين ضمن منظومة مكافحة العدوي، وإتاحة الدورات التدريبية والتسجيل ضمن دبلومة مكافحة العدوي التي تعلن عنها الوزارة بشكل دوري، بالإضافة إلى الاتفاق مع غرفة المنشآت السياحية للاتفاق مع المطاعم والمنشآت السياحية التابعة لها على وجود أطباء بيطريين بها لتطبيق نظم سلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه تم إصدار عدد 1045 ترخيصا للأطباء البيطريين لمزاولة مهنة التحاليل الطبية بمعدل مرة ونصف عن إجمالي أخر سنتين (710 تراخيص من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2022).

وأشار إلى أنه تم تسجيل عدد 557 منشأة بيطرية بسجلات النقابة العامة منها 137 خلال شهري يناير وفبراير 2023، وبذلك إجمالي المنشأت المسجلة بالنقابة وصل إلى 9850 منشأة، مضيفا: "في الإشراف البيطري على المزارع تم استلام عدد 7500 عقد من النقابات الفرعية، وتم بيع عدد 5929 عقدا".

وفيما يخض ملف الإسكل، أشار إلى أنه تم استلام الوحدات الخاصة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بعد 8 سنوات لم تكن في حيازة النقابة، حيث جرى تسليمها إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية لتشطيبها بنحو 13 غرفة ( فردي - زوجي ) باجمالي 17 سريرا فندقيا، وذلك لإقامة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بسعر رمزي.

الوحدات السكانية للأطباء البيطريين

وفيما يتعلق بوحدات مارينا إليجانز، أشار إلى أنه تم عمل زيارة معاينة لاستلام الدور الأخير بعدد 9 وحدات بعد تشطيبها وإصلاح الملاحظات التي تم ايجادها على اللجنة السابقة، أنه جاري الاستعداد لضمها ضمن الوحدات المصيفية السنوية للأطباء البيطريين وأسرهم، كما تم تسليم العقود النهائية للوحدات المشتراه من الأطباء.

ولفت إلى أن إدارة الشئون القانونية بالنقابة تقوم بمتابعة عدد 175 قضية ما بين محاكم القضاء الإداريومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا.

وحول نادي الأطباء البيطريين ببورسعيد، كشف عن أنه تم سداد قيمة المقايسات العمومية للمرافق (مياه وصرف).

وفيما يتعلق باللجنة التشريعية، أوضح أنه تم تسليم مشروع قانون مزاولة الطب البيطري لوزير الصحة والسكان ولذي أحاله للمستشار القانوني للوزارة للمراجعة.

وفيما يتعلق بالاستثمار للأصول المتداولة، لفت إلى أنه تم شراء سندات وأذون خزانة بقيمة 15,567 مليون جنيه عام 2022، بعائد 12.5%، كما تم شراء سندات بقيمة 30 مليون جنيه عام 2023 بعائد 17.25%.

وأشار إلى أنه تم استعادة أكثر من 9 ملايين جنيه جزء من مستحقات للنقابة العامة لدى أتحاد نقابات المهن الطبية كان الرد سابقاً أنها ليست من حق النقابة، وجاري "استعادة مبالغ أخرى مستقبلا".

وأوضح أن الخطة المستقبلية للنقابة تعمل على استكمال العمل نحو تعديل بعض التشريعات المهنة (قانون مزاولة المهنة وقانون المسئولية الطبية)، وإقرار تعديلات قانون الزراعة الخاص بالطب البيطري بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة، واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها (نادي بورسعيد، الغرف الفندقية بالمقطم لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، تأثيث وحدات مارينا وضمها ضمن الوحدات المصيفية للجمعية العمومية).

واختتم: جاري تحويل كارنيه النقابة لكارت مالي (ميزة)، والسعي الجاد لاستكمال ما بدأته النقابة بشأن سد العجز الوظيفي بالوحدات والمديريات، وكذلك سلامة الغذاء، وتحويل المركز العلمي إلى مركز تدريب معتمد دولياً وفقاً للمواصفة أيزو 21001.

عمومية نقابة الأطباء البيطريين

عمومية نقابة الأطباء البيطريين

عمومية نقابة الأطباء البيطريين