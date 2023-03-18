مبادرة "سلامتك تهمنا" تصل قوى عاملة بورسعيد

أطلقت مديرية القوى العاملة ببورسعيد مبادرة "سلامتك تهمنا" على متن "معدية تحيا مصر" لتثقيف العاملين بقطاع الانشاءات البحرية ومرفق المعديات بهيئة قناة السويس بحضور 15 شركة و35 مشاركا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أجل مناخ آمن وصحي للعمال بكافة المنشات للحفاظ على العنصر البشري من الأخطار التي من الممكن التعرض لها داخل بيئة العمل والحفاظ على المنشآت والممتلكات.
وافتتح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية فعاليات المبادرة بكلمة أوضح فيها أهمية الحفاظ على العامل وبيئة العمل لزيادة الانتاج ودفع الاقتصاد، وأكد أهمية دور القوى العاملة وخاصة السلامة والصحة المهنية فى تأمين المنشآت من إصابات العمل والحوادث الجسيمة .
وفي نفس السياق رحب المهندس علاء عبد البر رئيس ترسانة بورسعيد في مستهل كلمته يالحضور ؛ مؤكدا أهمية السلامة بالترسانة.
كما رحب المهندس عماد اسحاق رئيس قسم مرفق معديات بورسعيد بالحضور ؛وشرح التطورات الحديثة بمرفق المعديات وأهمية دور السلامة والصحه المهنية للحفاظ على الجمهور والعاملين من الحوادث الجسيمة.
كما رحب خالد طه رئيس قسم العلاقات العامة بالهيئة بالحضور ، واوضح أهمية المجرى الملاحى وإدارة الهيئة له .
قامت المهندسة سحر بدر من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة بإلقاء المحاضرة الاولى:عن الحوادث الجسيمة وكيفية التحقيق في الحوادث وأسبابها وكيفية تفاديها ودور جهاز السلامة في التحقيق في تلك الحوادث واعادة تحليل وتقييم المخاطر لتجنب الحوادث الجسيمة ، كما قام الكيمائي فايز رخا بإلقاء المحاضرة الثانية:عن أنواع المخاطر في بيئة العمل.
حضر فعاليات المبادرة: محمود السقا وكيل المديرية، وإيمان مسعد مدير الادارة ومكتبى بورفؤاد و بورسعيد للسلامة والصحة المهنية ، ونخبة من كلية العلوم طلبة الدراسات العليا للسلامة والصحة المهنية وذلك لدعم التعاون بين مديرية القوى العاملة وجامعة بورسعيد .