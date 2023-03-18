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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كتف في كتف.. قوافل الخير لحزب مستقبل وطن تجوب المحافظات| فيديو

قوافل الخير لمستقبل
قوافل الخير لمستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن قوافل غذائية في عدد من المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتزامن مع مبادرة التحالف الأهلي للعمل التنموي كتف في كتف.

كانت قد شاركت مؤسسة حياة كريمة في احتفالية "كتف في كتف"، التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من ٦٠ ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع ٦ مليون كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة ٣٤ كيان تنموي يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.

كتف فى كتف..توزيع ٥٥ ألف وجبة غذائية لأهالي الأسمرات

وكان قد وصلت صباح اليوم قاطرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموىالمُحملة بأكثر من ٥٥ ألف وجبة غذائية ساخنة، وذلك لتوزيعها في عددٍ من الأحياء في المدن الجديدةتشمل حي الأسمرات  والذي وصلت اليه ٨ قاطرات تحمل ١٦ ألف وجبة ، كما وصل حي الخيالة ٣ قاطرات مُحملة ب٦ آلاف وجبة، وكان لأهالي حي المحروسة ١٤ ألف وجبة  ساخنة، كما وصل لأهالي حي معاً ٤ قاطرات تحمل ٨ آلاف وجبة غذائية، ووصل حي اهالينا ٥ قاطرات١٠ آلاف وجبة غذائية وذلك لتوزيعها اليوم علي أهالي  المدن الجديدة من الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا ً.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "كتف في كتف"أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتستهدف توزيع 6 مليون كرتونة غذائية بكافة محافظات الجمهورية ترامناً مع شهر رمضان المبارك.

كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قد انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع انحاء الجمهورية.

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