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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فتنة داخل مسجد بليبيا
فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام

مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثار حالة من الجدل والصدمة والسخرية، نظرًا لما دار داخل مسجد في أوباري بلييبا، حيث انقسم الناس حول الإمام.

إمامان في خطبة وصلاة الجمعة

مقطع الفيديو الصادم أظهر إماما يقف على المنبر يلقي خطبة الجمعة ويواجه مجموعة من الناس، بينما يقف في الجهة الأخرى من المسجد إمام آخر وخلفه من مجموعة من الناس يؤدون الصلاة في مشهد عبثي.

 

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للمزيد حول أخبار ليبيا وأخبار الغرائب وتفاصيل واقعة وجود إمامين في خطبة وصلاة الجمعة في ليبيا شاهد الفيديوجراف التالي:

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