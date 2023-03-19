خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثار حالة من الجدل والصدمة والسخرية، نظرًا لما دار داخل مسجد في أوباري بلييبا، حيث انقسم الناس حول الإمام.

إمامان في خطبة وصلاة الجمعة

مقطع الفيديو الصادم أظهر إماما يقف على المنبر يلقي خطبة الجمعة ويواجه مجموعة من الناس، بينما يقف في الجهة الأخرى من المسجد إمام آخر وخلفه من مجموعة من الناس يؤدون الصلاة في مشهد عبثي.

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