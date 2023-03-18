بعد قرار النواب| نيفين منصور : العلاوة من الأشياء الجوهرية بحياة المواطنين

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اتخذت قرار بصرف علاوة دورية للعاملين بـ شركات قطاع الأعمال العام، بدءا من إبريل المقبل.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن من أهم النقاط التى تم مناقشتها فى اللجنة بتوسع كانت عدم التزام بعض الشركات القابضة بـ صرف العلاوات المستحقة للعاملين بها، وأن هذا الأمر بالفعل يحدث.

ولفتت إلى أن لجنة القوى العاملة كان يناقش مشروع مقدم من الحكومة، وذلك من أجل زيادة المعاشات، وتعديل بعض مواد القانون رقم 415 لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض القوانين الأخري.

العلاوة يكون من الأشياء الجوهرية فى حياة المواطنين

وأشارت إلى أن موضوع العلاوة يكون من الأشياء الجوهرية فى حياة المواطنين بالكامل، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعلن عن زيادة فى الفترة المقبلة لـ مساندة المواطنين فى الظروف الحالية.

وكشفت أن هناك شركات كثيرة لا تلتزم بـ العلاوات، وزيادة المرتبات، من أجل القدرة على المعيشة.