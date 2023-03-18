عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عوض تاج الدين يكشف معلومات مفاجئة وجديدة عن فيروس كورونا

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، تفاصيل ومعلومات جديدة حول فيروس كورونا، مضيفا:" فيروس كورونا قد يتراجع هذا العام ويتحول من فيروس وبائي لأحد الفيروسات التنفسية".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" من الممكن أن يصبح كورنا مثل الإنفلونزا، متابعا:"  كورونا فقد شراسته في الإصابات بأعداد كبيرة لكن أي نوع من الفيروسات من الممكن أن تتسبب في مشاكل تنفسية وقد تؤدي لفشل تنفسي".

وأكمل:" رغم ذلك  الفيروس متوطن قد يجعل بعض الفئات المستهدفة مثل كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض التنفسية المزمنة والقلب بحاجة لتطعيم سنوي ضد كورونا.

محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية الفيروس عوض تاج الدين فيروس كورونا فيروس وبائي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

بعد طلاقها .. ياسمين رئيس تعيش قصة حب جديدة مع رجل أعمال .. خاص

دوري أبطال أفريقيا.. تحرك عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر الصوم الثلاثاء المقبل .. اللهم بلغنا رمضان

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال وصن داونز

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

ترشيحاتنا

ياسمين عز : السؤال دا لجوزِك غلط في رمضان | فيديو

أرخص سيارة سيدان "زيرو" وسعرها في مصر .. صور

أخطر تحد لسلطة ماكرون .. المظاهرات والإضرابات تجتاح فرنسا

أحمد موسى عن زيارة وزير خارجية تركيا لمصر : خارطة طريق بين البلدين

أكاديمي سابق بجامعة الأزهر : الصيام لو هيأخر شفاءك مش مفروض عليك

عوض تاج الدين يكشف معلومات مفاجئة وجديدة عن فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخزين البسلة بخطوات سهلة وبسيطة

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

أطعمة يجب تناولها عند الإصابة بعدوى المسالك البولية

مع قرب حلول رمضان.. بريطانيا تصدر سبائك ذهبية بـ«صورة الكعبة»| ما قصتها؟

فيديو

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

تراجعت 20 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن بعد استيراد لحوم تشاد.. فيديو

بسبب القبلات.. درة زروق تتعرض لـ موقف محرج على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ