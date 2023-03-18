عوض تاج الدين يكشف معلومات مفاجئة وجديدة عن فيروس كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، تفاصيل ومعلومات جديدة حول فيروس كورونا، مضيفا:" فيروس كورونا قد يتراجع هذا العام ويتحول من فيروس وبائي لأحد الفيروسات التنفسية".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" من الممكن أن يصبح كورنا مثل الإنفلونزا، متابعا:" كورونا فقد شراسته في الإصابات بأعداد كبيرة لكن أي نوع من الفيروسات من الممكن أن تتسبب في مشاكل تنفسية وقد تؤدي لفشل تنفسي".

وأكمل:" رغم ذلك الفيروس متوطن قد يجعل بعض الفئات المستهدفة مثل كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض التنفسية المزمنة والقلب بحاجة لتطعيم سنوي ضد كورونا.