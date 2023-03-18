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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مكافآت وحوافز لكل أسرة تكتفي بإنجاب طفلين | اِعرف الموعد

مكافات
مكافات

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، تفاصيل تقديم مكافآت للأسر التي تنجب عددا أقل من الأطفال.

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:"منح الأسر التي لا تنجب أكثر من طفلين حافز 1000 جنيه سنويًا ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشار إلي أنه أحد الحوافز الإيجابية التي نستطيع تقديمها لرعاية الأسرة المصرية بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساهمة في دعم الأسرة التي استطاعت أن تنظم النسل ووصلت لطفلين ونعطيها حافزا إيجابيا وهو الألف جنيه.

وعن موعد استلام هذا الحافز، أشار إلي أن المرأة تتحصل عليه عندما تصل إلى السن الذي لا تستطيع أن تنجب فيه أطفالًا آخرين وهي عند سن 45 عامًا، وهذه إحدى الحوافز التي تقدم للمرأة لتحديد النسل.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستشار الرئيس لشئون الصحة محمد عوض تاج الدين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مستشار الرئيس تنمية الأسرة المصرية

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