المزج بين التعليم الإلكتروني والرقمى والهجين | رسالة دكتوراة بجامعة جنوب الوادي

أوصت رسالة دكتوراه بـجامعة جنوب الوادى، بعنوان "رؤية استشرافية للمدرسة الثانوية العامة في التحوّل نحو التّعليم الرّقمى على ضوء استراتيجية مصر 2030"، بضرورة التوسّع في تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا فى التعليم عن بعد والمزج بين أشكال مختلفة من التعليم الإلكتروني والرقمي والهجين.



جاء ذلك خلال مناقشة رسالة دكتوراه للباحث عثمان محمود خلف الله، باحث في أصول التربية، بكلية التربية بجامعة جنوب الوادى، والتى حصل خلالها على تقدير ممتاز.

وقال الباحث عثمان محمود خلف الله، إن الهدف من الدراسة، تقديم طرح شامل قد يُسهم في تفسير التغير الذي يطرأ على جَودة التعليم الثانوى بحكم اتصاله بتكنولوجيا المعلومات، بعد تجلي متغيرات جديد دخلت على النظام التعليمي في مصر في ضوء خطة مصر الشاملة.

وأضاف الباحث، كما توصلت الدراسة إلى أن الطالب الذي أصبحت أمامه مصادر المعرفة ممتدة ومتنوعة لابد من إكسابه مهارات استخدام تلك المعرفة بالفهم والتطبيق بدلاً من الحفظ والتلقين والاستظهار، لافتاً إلى الدراسة أوصت بالتوسّع فى البنية التحتية التي تخدم خطط الدولة الطموحة للتعليم وفق رؤية القيادة السياسية 2030.



أشرف على رسالة الدكتوراه، الدكتور عبدالرحمن أبو المجد رضوان، أستاذ أصول التربية بكلية التربية، الدكتورة آمال محمد إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم أصول التربية بالكلية، فيما تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد أبو النصر حسن محمد، أستاذ أصول التربية بالكلية رئيسا ومُناقشا، الدكتور محمد محمد غنيم سويلم، أستاذ أصول التربية بكلية التربية بالسويس، والمشرفين.

وأشاد الدكتور محمد أبو النصر حسن، أستاذ أصول التربية بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي بقنا ورئيس لجنة المناقشة، بموضوع البحث وأهميته في العملية التعليمية في الوقت الراهن وكذلك الإشارة الواضحة والمفصلة للدراسات السابقة المتصلة بموضوع البحث.

كما أثنت الدكتورة آمال محمد إبراهيم، الأستاذ بقسم أصول التربية بالكلية وعضو لجنة المناقشة، على الجهد المبذول في رسالة الدكتوراه المقدمة من قبل الباحث عثمان محمود خلف الله، وخاصة في الأجزاء النظرية والمنهاجية المنضبطة، وأشاد الدكتور محمد محمد غنيم سويلم، أستاذ أصول التربية بكلية التربية بالسويس بلجنة الإشراف ودورها في إخراج البحث بالصورة اللائقة.