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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة المتقدمين للعلاج من الإدمان 400 % بسبب محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث مدحت وهبة، المتحدث الرسمى لصندوق مكافحة الإدمان، عن نتائج مشاركة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي أحد برامج العلاج من الإدمان بمبادرة انت أقوى من المخدرات.

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" 90دقيقة"، المذاع عبر قناة المحور ، أن الحملة التى شارك بها محمد صلاح “أنت أقوى من المخدرات” ساهمت فى زيادة اعداد المتقدمين للعلاج من الإدمان بنسبة 400%. 

حماية الطلاب من الإدمان

وأكد مدحت وهبة أنه جار تنفيذ إكبر برنامج وقائى لحماية الطلاب من الادمان، معقبا:"البرنامج يعتمد على أساليب توعوية تتناسب مع المراحل العمرية".

المرحلتين الإعدادية والثانوية


وتابع المتحدث الرسمى لصندوق مكافحة الإدمان، يتم التركيز فى برنامج حماية الطلاب من الادمان على المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأشار المتحدث الرسمى لصندوق مكافحة الإدمان، إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج فى 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية فى 23 محافظة. 

 

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