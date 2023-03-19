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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص حول شقته إلى وكر لبيع الأدوية غير المرخصة والحشيش بالأميرية

أدوية
أدوية

قررت نيابة الاميرية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة الشقة محل سكنه كمخزن للإتجار فى الأدوية غير المرخصة "مستوردة"، وعثر بداخلها على 5239 قرص منشطات مختلفة الأنواع - 36292 قرص مكملات غذائية متنوعة – 1000 قرص أدوية "عقاقير طبية"، وكمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى)

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية ) لإدارته الشقة محل سكنه كمخزن للإتجار فى الأدوية غير المرخصة "مستوردة" ، وعثر بداخلها على (5239 قرص منشطات مختلفة الأنواع - 36292 قرص مكملات غذائية متنوعة – 1000 قرص أدوية "عقاقير طبية" ) ، و (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار عبر مواقع التواصل الإجتماعى تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

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