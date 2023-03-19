الإصابة تبعد المثلوثي عن المشاركة مع الزمالك أسبوعين

كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي يعاني منها التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن وأبعدته عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري بالأمس في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات والتي خسرها الأبيض بهدفين دون رد.

وأكد المصدر أن المثلوثي يعاني من إصابة عبارة عن جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة، ويحتاج فترة تصل تتراوح مابين 10 أيام إلى أسبوعين للتعافي من الإصابة قبل العودة للتدريبات.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عادت إلى القاهرة امس قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك للقاء فريق البنك الأهلي المقرر له يوم ٢٦ مارس الجاري في إطار مباريات دور ال16 بطولة كأس الرابطة.

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بمقر النادي لحسم مصير البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء عقب الخسارة من شباب بلوزداد بهدفين دون رد في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر مسؤولو نادي الزمالك على توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الخسارة التي تعرض لها الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات للبطولة.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أنه سيتم تطبيق لائحة العقوبات على لاعبي الفريق الأبيض، وقد يتم مضاعفة العقوبات في ظل تراجع النتائج في الفترة الماضية.