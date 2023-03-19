لم يحترموا كتاب الله.. علي جمعة: هناك قراء لم يسمع عنهم أحد

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن تفاصيل برنامج "مصر دولة التلاوة" المقرر إذاعته في شهر رمضان المبارك على فضائية "سي بي سي".

وقال علي جمعة، في برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، إن هذا البرنامج سيتحدث بالتفصيل عن حياة القراء الكبار في تلاوة القرآن الكريم، منوها بأن هؤلاء القراء التزموا بالقواعد في تلاوة القرآن الكريم، كما أنهم تعلموا القواعد على يد المشايخ.

وأشار علي جمعة، إلى أن هناك قراء ظهروا وكانوا قلة، وذابوا ولم يسمع عنهم أحد، لأنهم خرجوا عن القواعد ولم يتعلموا على يد شيخ بالرغم من أن أصواتهم كانت حسنة جدا، ولكن راحوا في مزبلة التاريخ لأنهم لم يحترموا كتاب الله -على حد وصفه-

وأوضح، أن قديما كان هناك شيوخا تقرأ القرآن بتحريف بل كان بعضهم يعتدي على من لا تعجبه قراءته.