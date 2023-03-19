أطعمة تسرع من ظهور الشيخوخة مبكراً.. تعرف عليها

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا يؤكد أن علامات تقدم السن تظهر مبكرا للنساء والرجال نتيجة لعدة عوامل أهمها كالتالي .

أولا . قلة شرب المياه .

ثانيا .النوم الغير كافي.

ثالثا . الضغط النفسي .

رابعا .التعرض للشمس بكثرة.

خامسا . تناول الأطعمة الغير صحية ..مثل الملح والسكر والأطعمة المقلية.

واللحوم المصنعة لأنها تحتوي على مواد حافظة والسمن النباتي لأنها تحتوي على الدهون المشبعة .

والمشروبات الغازية والكافيين لأنها من مدرات البول والسكر الذي يساعد على تكسير الكولاجين بالبشرة.

وأضاف التقرير أن هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A وE وC تساعد على نضارة البشرة وغالبا ماتكون الأطعمة الصفراء والبرتقالي غنية بهذه العناصر.

وأكد التقرير أن الشاي الأخضر والمكسرات والتوت أغنياء بمضادات لللأكسدة وتناولهم يساعد على تأخير ظهور علامات تقدم السن.