أطعمة تسرع من ظهور الشيخوخة مبكراً.. تعرف عليها

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا يؤكد أن علامات تقدم السن تظهر مبكرا للنساء والرجال نتيجة لعدة عوامل أهمها كالتالي .
أولا . قلة شرب المياه .
ثانيا .النوم الغير كافي.
ثالثا . الضغط النفسي .
رابعا .التعرض للشمس بكثرة.
خامسا . تناول الأطعمة الغير صحية ..مثل الملح والسكر والأطعمة المقلية.
واللحوم المصنعة لأنها تحتوي على مواد حافظة والسمن النباتي لأنها تحتوي على الدهون المشبعة .
والمشروبات الغازية والكافيين لأنها من مدرات البول والسكر الذي يساعد على تكسير الكولاجين بالبشرة.
وأضاف التقرير أن هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A وE وC تساعد على نضارة البشرة وغالبا ماتكون الأطعمة الصفراء والبرتقالي غنية بهذه العناصر.
وأكد التقرير أن الشاي الأخضر والمكسرات والتوت أغنياء بمضادات لللأكسدة وتناولهم يساعد على تأخير ظهور علامات تقدم السن.