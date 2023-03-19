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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أطعمة تسرع من ظهور الشيخوخة مبكراً.. تعرف عليها

صدى البلد

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا يؤكد  أن علامات تقدم السن  تظهر مبكرا  للنساء والرجال  نتيجة لعدة عوامل أهمها كالتالي .

أولا . قلة شرب المياه .

ثانيا .النوم الغير كافي.

ثالثا . الضغط النفسي .

رابعا .التعرض للشمس بكثرة.

خامسا . تناول الأطعمة الغير صحية ..مثل الملح والسكر والأطعمة المقلية.

 واللحوم المصنعة لأنها تحتوي على مواد حافظة  والسمن النباتي لأنها تحتوي على الدهون المشبعة .

والمشروبات الغازية والكافيين  لأنها من مدرات البول والسكر الذي يساعد على تكسير الكولاجين بالبشرة.

وأضاف التقرير أن هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A  وE  وC تساعد على نضارة البشرة وغالبا ماتكون الأطعمة الصفراء والبرتقالي غنية بهذه العناصر.

وأكد التقرير أن الشاي الأخضر والمكسرات والتوت  أغنياء بمضادات لللأكسدة وتناولهم يساعد على تأخير ظهور علامات تقدم السن.

 

الشاي اللحوم المصنعه التوت السكر نوم الكافيين

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